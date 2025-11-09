Stay up to date with notifications from The Independent

Booker coquetea con triple-doble y guía a Suns a victoria sobre Clippers, 114-103

AP Noticias
Domingo, 09 de noviembre de 2025 01:32 EST
SUNS-CLIPPERS
SUNS-CLIPPERS (AP)

Devin Booker acumuló 21 puntos, diez rebotes y nueve asistencias por unos Suns de Phoenix que resistieron para doblegar el sábado 114-103 a los Clippers de Los Ángeles, a quienes vencieron por segunda vez en tres días.

Mark Williams agregó 19 puntos a la causa de los Suns, que han ganado cuatro de cinco compromisos. Phoenix mantuvo una ventaja durante todo el último cuarto, y la jugada de tres puntos de Booker con 2:59 minutos restantes sacó a los Suns de problemas después de que Los Ángeles había reducido el déficit a cinco.

Booker se quedó a las puertas de su primer triple-doble en la temporada regular durante su carrera de 11 años y 683 duelos, al no lograr una décima asistencia después de regresar al encuentro con 7:41 minutos por jugar.

El base estelar de los Suns consiguió su único triple-doble en el primer partido de las finales de la Conferencia Oeste en junio de 2021, también contra los Clippers.

Ivica Zubac facturó 21 puntos y 15 rebotes, mientras que John Collins anotó 19 unidades por los Clippers, que sufrieron su cuarta derrota en fila, al jugar con una plantilla reducida. James Harden consiguió 13 puntos y 13 asistencias, pero falló en ocho de diez intentos de triples.

Relacionados

Los Suns vencieron a los Clippers 115-102 en Phoenix el jueves. Los rivales ya se han enfrentado tres veces esta temporada, y Phoenix ha ganado en dos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

