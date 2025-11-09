Verstappen largará el Gran Premio de Brasil desde el pit lane tras cambios en su Red Bull

Max Verstappen largará el Gran Premio de Brasil desde el pit lane este domingo debido a que su equipo Red Bull realizara cambios en su monoplaza y le instalara un nuevo motor, superando así su límite permitido.

Red Bull confirmó los cambios después de que se viera a sus mecánicos trabajando en el auto Verstappen el sábado por la noche. El neerlandés, que aún tiene una remota posibilidad de ganar el campeonato de pilotos por quinta vez en su carrera, terminó la clasificación en la posición 16.

Landon Norris, líder del campeonato, ostenta una ventaja de 39 puntos sobre Verstappen y le saca nueve unidades de diferencia a Oscar Piastri, su compañero de equipo en McLaren. Norrisla saldrá desde la pole y Piastri desde el cuarto lugar.

Verstappen se expresó resignado al contestar una pregunta sobre sus posibilidades de título.

“Puedo olvidarme de eso. Desde donde estamos comenzando, eso no va a funcionar”, manifestó.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes