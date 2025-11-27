Sorteo del Mundial 2026: fecha, hora, selecciones clasificadas y cómo funciona

El sorteo de la Copa del Mundo de 2026 no está lejos.

Ahora que ya se han fijado las eliminatorias finales de clasificación, estamos un paso más cerca de descubrir exactamente a quién se enfrentarán Inglaterra, Escocia y Brasil en Norteamérica el año que viene.

Este torneo marcará un hito al ser el primero con 48 equipos, ampliado desde los 32 que participaron en Catar, y también será el primero en ser organizado por tres países. La mayoría de los 104 partidos se disputarán en Estados Unidos (78), mientras que México y Canadá albergarán 13 encuentros cada uno.

El Mundial arrancará el 11 de junio en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario de dos finales legendarias: la consagración de Brasil en 1970 con Pelé y el triunfo de Argentina en 1986 liderado por Diego Maradona.

El torneo concluirá con la final el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre, a las 12:00 EST (11 am, hora centro de México), en el Centro Kennedy de Washington D. C. Se espera la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026?

El torneo contará con 48 selecciones, que serán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Para ello, se utilizarán cuatro bombos:

El bombo 1 incluirá a los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) junto con los nueve equipos mejor ubicados en el ranking FIFA que hayan clasificado. México ya fue asignado al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo C.

Los bombos 2, 3 y 4 se completarán con las siguientes 12 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA, en orden descendente, para garantizar un equilibrio entre los grupos y evitar que los equipos más fuertes se enfrenten en la fase inicial.

Las selecciones de una misma confederación no podrán compartir grupo, con una excepción: Europa, que contará con 16 representantes, podrá tener hasta dos equipos europeos por grupo, pero no más.

Se espera que Donald Trump tenga un rol protagónico durante el torneo ( Getty Images )

Bombos previstos para el sorteo del Mundial de 2026

Ahora que conocemos la identidad de 42 de los 48 equipos que participarán en el Mundial, los cuatro bombos para el sorteo (cada uno con 12 equipos) están prácticamente definidos. Como se mencionó antes, el bombo uno contiene a los tres anfitriones (México, Canadá y Estados Unidos, ya asignados a los grupos A, B y D, respectivamente), además de los nueve equipos siguientes mejor clasificados, y la clasificación determina los otros tres bombos.

El único inconveniente es que la FIFA aún no ha confirmado si los seis clasificados restantes (cuatro a través de las eliminatorias europeas y dos a través de las eliminatorias interconfederativas), que no se conocerán antes de que se celebre el sorteo, se incluirán automáticamente en el bombo cuatro, como en anteriores Mundiales, o si se utilizará la clasificación del equipo mejor clasificado en cada eliminatoria para determinar su bombo, como se sugiere aquí.

Si se mantiene el sistema anterior, así quedarían los bombos:

Bombo 1

México (coanfitrión) (clasificación actual de la FIFA: 15)

Canadá (coanfitrión) (27)

Estados Unidos (coanfitrión) (14)

España (1)

Argentina (2)

Francia (3)

Inglaterra (4)

Brasil (5)

Portugal (6)

Países Bajos (7)

Bélgica (8)

Alemania (9)

Bombo 2

Croacia (10)

Marruecos (11)

Colombia (13)

Uruguay (16)

Suiza (17)

Japón (18)

Senegal (19)

Irán (20)

Corea del Sur (22)

Ecuador (23)

Austria (24)

Australia (26)

Bombo 3

Noruega (29)

Panamá (30)

Egipto (34)

Argelia (35)

Escocia (36)

Paraguay (39)

Túnez (41)

Costa de Marfil (42)

Uzbekistán (50), debut

Qatar (54)

Arabia Saudita (60)

Sudáfrica (61)

Bote 4

Jordania (66), debut

Cabo Verde (68), debut

Ghana (72)

Curazao (82), debut

Haití (84)

Nueva Zelanda (86)

Ganador de repechaje de la UEFA: Gales o Bosnia-Herzegovina o Italia o Irlanda del Norte

Ganador de repechaje de la UEFA: Ucrania o Suecia o Polonia o Albania

Ganador de repechaje de la UEFA: Eslovaquia o Kosovo o Turquía o Rumanía

Ganador de repechaje de la UEFA: República Checa o República de Irlanda o Dinamarca o Macedonia del Norte

Ganador de repechaje intercontinental: Bolivia o Surinam o Irak

Ganador de repechaje intercontinental: Jamaica o Nueva Caledonia o República Democrática del Congo

¿Cómo funciona el nuevo formato del Mundial 2026?

En el Mundial 2026, los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final. A ellos se sumarán los ocho mejores terceros, lo que completará el cuadro de 32 equipos que disputarán la fase eliminatoria.

La clasificación de los terceros se definirá, en primer lugar, por la cantidad de puntos obtenidos. Si hay empate, se tomará en cuenta la diferencia de goles y luego la cantidad de goles marcados. Si persiste la igualdad, entrará en juego el puntaje de conducta: una tarjeta amarilla restará un punto, una expulsión por doble amarilla restará tres, y una roja directa restará cuatro. En caso de empate absoluto, clasificará el equipo con mejor posición en el ranking FIFA.

¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026?

Inglaterra

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Alemania

Países Bajos

Austria

España

Bélgica

Escocia

Suiza

Australia

Irán

Japón

Jordania (debut)

Qatar

Arabia Saudita

Corea del Sur

Uzbekistán (debut)

Argelia

Cabo Verde (debut)

Egipto

Ghana

Costa de Marfil

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

Canadá (coanfitrión)

México (coanfitrión)

Estados Unidos (coanfitrión)

Curazao (debut)

Haití

Panamá

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Nueva Zelanda

¿Cómo se asignan las plazas para el Mundial?

Cada confederación continental tiene un número determinado de países que participan en la Copa del Mundo para decidir los primeros 46 puestos. A continuación, una competición de repechaje entre confederaciones decidirá las dos plazas restantes.

uefa">UEFA (Europa): 16 plazas

CAF (África): 9 plazas

AFC (asia">Asia): 8 plazas

conmebol">CONMEBOL (Sudamérica): 6 plazas

concacaf">CONCACAF (Norteamérica): 6 plazas (incluidos los tres anfitriones)

OFC (Oceanía): 1 plaza

Se celebrará una competición de repechaje entre confederaciones para decidir qué dos equipos adicionales se clasificarán. Seis naciones participarán en los repechajes: una de la CAF, una de la AFC, una de la OFC, una de la Conmebol y dos de la Concacaf, que competirán por los dos últimos puestos en la Copa del Mundo. Los repechajes entre confederaciones se celebrarán en marzo.

Traducción de Leticia Zampedri