Panamá se debate entre enfrentar a rivales de peso o más accesibles pensando en segunda fase

En la víspera del sorteo del Mundial en Washington, Panamá se debate entre el deseo de enfrentar a las grandes potencias para sumar experiencia o a rivales más accesibles pensando en un inédito pase a segunda ronda.

La única selección de Centroamérica que disputará el Mundial del próximo año, entre las hasta ahora clasificadas por la CONCACAF (Estados Unidos, Canadá y México como países coanfitriones; Curazao y Haití), quedó instalada en el Bombo 3 junto a Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

El técnico de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, ya está en Washington para el sorteo del viernes.

“Hay dos versiones (o aspiraciones): jugar contra los mejores por la experiencia, lo que es vivir eso, o tener rivales no tan fuertes y tener alguna opción de poder pasar de grupo”, indicó Christiansen en entrevista con los canales televisivos panameños RPCTV y COS.

“De sedes, hemos visto unos cuantos, pero claro todo depende de los demás, los que están en el Bombo 1 o Bombo 2 , (que) tienen prioridad ante nosotros, pero tenemos algunos lugares que nos gustaría ir como base, pero hasta mañana (viernes) o pasado mañana (sábado)... sabremos”.

Panamá avanzó a su segundo Mundial al ganar su grupo en la pasada ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF, en la que Curazao se clasificó por su llave a su primera cita mundialista y Haití a su segunda. Surinam y Jamaica avanzaron a un repechaje intercontinental a disputarse en marzo que otorgará otros dos pasajes.

Esta vez Panamá será el único representante centroamericano en el primer Mundial ampliado a 48 selecciones, mientras que la gran ausente será Costa Rica, que vio cortarse esta vez la racha que llevaba de tres mundiales al hilo.

En su primer viaje mundialista a Rusia 2018, Panamá quedó en el Grupo G junto a Bélgica, Inglaterra y Túnez. Perdió sus tres partidos.

