José Mourinho revela la razón por la que Rodri habría elegido al Barcelona por encima del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, reveló que Rodri mostró “dudas” sobre su posible fichaje por el conjunto blanco, lo que llevó al técnico portugués a perder interés en la operación y terminó allanando el camino para que el centrocampista español se incorporara al Barcelona.

El club catalán cerró este martes el fichaje del capitán campeón del mundo procedente del Manchester City, con un contrato hasta 2030. Rodri, de 30 años, había expresado su deseo de regresar a España después de siete temporadas en la Premier League y también mantuvo conversaciones sobre un posible traspaso al Real Madrid.

“Hablé con Rodri un par de veces. El Real Madrid le hizo una oferta muy buena”, explicó Mourinho en una entrevista con el programa español El Chiringuito. “Creo que la relación entre el Real Madrid y el City es muy buena. El club le hizo una oferta importante. Rodri tenía dudas y creo que sus dudas hicieron que yo también las tuviera”.

Mourinho, quien atraviesa su segunda etapa al frente del conjunto blanco, elogió al futbolista, pero dejó claro que esperaba un mayor convencimiento por su parte.

“Es un jugador extraordinario. Pero creo que el Real Madrid es tan grande que no podemos tener jugadores que se lo piensen dos veces. Ese es el concepto. Se comportó correctamente con nosotros y le deseo lo mejor”, afirmó.

Rodri figura además entre los principales candidatos a conquistar su segundo Balón de Oro después de desempeñar un papel clave en el triunfo de España en el Mundial.

El Real Madrid comenzará su temporada de LaLiga el sábado como visitante ante el Espanyol, mientras que el Barcelona iniciará su campaña frente al Elche.

Traducción de Leticia Zampedri