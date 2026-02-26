"Hormiga" González anota y aporta pase para gol en triunfo aplastante de México 4-0 ante Islandia

Armando González anotó un gol y dio una asistencia en un tramo de tres minutos en la primera parte para que México arrollara el miércoles 4-0 a Islandia en un partido de preparación para el Mundial de este año.

La “Hormiga” González asistió a Richard Ledezma, quien anotó el primer tanto del encuentro a los 22 minutos. A los 24, el atacante de Chivas concretó una anotación, mientras que Jesús Gallardo agregó un tanto a los 59 y Brian Gutiérrez selló la cuenta a los 90.

Ledezma, González y Gutiérrez anotaron sus primeros goles con la selección mexicana.

“Estoy emocionado por el gol. Seguro que vienen muchos más", dijo González. "Seguiré trabajando para seguir metiendo más goles”

La “Hormiga” González, que fue campeón goleador en México el torneo pasado, está en la pelea por subirse al Mundial como tercer centro delantero en una pelea con el naturalizado de origen argentino, Germán Berterame.

“Sé lo que puedo hacer, crecer y mejorar", manifestó. "Es día a día, nada está escrito, no tengo mi lugar seguro, pero haré lo que depende de mí”.

El triunfo fue el tercero consecutivo para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que en enero superó a domicilio a Panamá y a Bolivia.

Esos encuentros, al igual que el de Islandia, fueron encarados con jugadores de la liga mexicana por no tratarse de una fecha FIFA.

Aguirre dijo que los tres partidos le servirían para afinar la lista final y que para los amistosos de marzo, ante Portugal y Bélgica, usará a la mayor parte de los jugadores que estarán presentes en el debut en la Copa del Mundo, el 11 de junio, ante Sudáfrica.

“Era difícil encontrar un funcionamiento colectivo óptimo, pero individualmente tomamos nota”, dijo Aguirre. “Quedan cinco partidos más para definir de una vez por todas a 26 jugadores que nos representarán en el Mundial”.

Aprovechando una pifia del zaguero Everardo López, Ágúst Orri Þorsteinsson estuvo cerca de poner al frente a los islandeses, pero el arquero Raúl Rangel realizó una gran atajada para evitar el gol.

México se adelantó cuando la “Hormiga” González tomó una pelota dentro del área, recortó a un zaguero y mandó un centro para Ledezma quien concretó con remate de cabeza por el poste izquierdo.

Poco después, Jesús Gallardo mandó un centro por la izquierda, desviado ligeramente por Damir Muminovi y la “Hormiga” apareció en el área chica para empujar la pelota a las redes.

México amplió su ventaja en el arranque del segundo tiempo en una jugada de tiro de esquina cobrado por Alexis Gutiérrez, quien asistió a Gallardo para un remate de cabeza que entró por el poste derecho del arquero Anton Ari Einarsson.

En los descuentos, Brian Gutiérrez robó una pelota en tres cuartos de cancha, enfiló solo al área y concretó con un disparo rasante.

Previo al encuentro, se realizó una ceremonia para recordar a los efectivos del ejército y guardia nacional que perdieron la vida el fin de semana en un operativo para capturar al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera.

