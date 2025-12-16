Serie del Caribe 2026 en incertidumbre: México, Dominicana y Puerto Rico no irán a Venezuela

La realización de la Serie del Caribe 2026 quedó cubierta bajo un manto de incertitudumbre luego que Puerto Rico, República Dominicana y México anunciaron que no podrán ir a Venezuela para competir en la próxima edición del torneo que reúne a los campeones de las ligas invernales de béisbol.

La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó la noche del lunes en un comunicado que las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y México citaron “situaciones externas ajenas a su control” al tomar la decisión durante una asamblea general extraordinaria. Se trata de tres de las cuatro ligas fundadoras del torneo.

La Serie del Caribe está programada para celebrarse del 1 al 7 de febrero en Venezuela. Los partidos se jugarán en la capital Caracas y la ciudad portuaria de La Guaira. También se contempla la participación de equipos de Cuba, Panamá y Japón como invitado.

El anuncio de las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y México se produce en medio de una escalada de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos.

El mes pasado, la Administración Federal de Aviación emitió una advertencia a las aeronaves estadounidenses instándolas a “tener precaución” cuando estén en el espacio aéreo venezolano, “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar en o alrededor de Venezuela”

La advertencia ha provocado la reducción de vuelos internacionales e incluso la suspensión de operaciones de diversas aerolíneas internacionales en territorio venezolano.

Un cambio de sede se insinúa como alternativa, pero la confederación no se refirió a tal posibilidad en su comunicado.

La confederación señaló que “continuará evaluando la situación de manera responsable, analizando las distintas alternativas disponibles, y que informará oportunamente una vez que se adopte una determinación definitiva sobre el futuro del certamen”.

También mencionó que “reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento”.

Venezuela también perdió una organización del torneo en 2019, cuando el torneo fue trasladado de Barquisimeto a Ciudad de Panamá debido a tensiones políticas internas.

