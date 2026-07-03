El Francia-Paraguay por los octavos de final del Mundial arderá en Filadelfia

Para quienes se quejan de que las pausas de hidratación han mermado la intensidad del juego en el Mundial, basta con considerar la sofocante, pegajosa y francamente miserable ola de calor que impactará el sábado el duelo de los octavos de final entre Francia y Paraguay.

Con temperaturas que se espera que superen ligeramente los 38 grados Celsius (100 F) para el saque inicial de las 5 de la tarde, quizá la FIFA debería considerar, en cambio, añadir múltiples pausas de hidratación en cada tiempo.

Hará mucho calor en Filadelfia

La ciudad se disponía a celebrar el 250 aniversario del país el fin de semana del 4 de julio con un calendario cargado pero, en su lugar, se cancelaron eventos que iban desde un concierto de Queen Latifah hasta un desfile del Semiquincentenario, y una ceremonia de la Medalla de la Libertad que honraba al papa León XIV se trasladó a un recinto cerrado.

¿Y qué dicen los jugadores?

¿Y qué?

Son atletas profesionales al más alto nivel, con el máximo premio de su deporte en juego, e incluso los futbolistas — que no han visto una decisión de fuera de juego de la que no se quejen — no están armando gran alboroto por los cielos despejados y el bochorno que se espera el sábado en el Lincoln Financial Field.

“Ambos tendremos las mismas condiciones”, comentó el delantero francés Désiré Doué.

En cuanto a Paraguay, su entrenador argentino Gustavo Alfaro señaló que “el calor afectará a los dos equipos”.

Así que descarten el calor como desventaja para cualquiera de los dos.

La verdadera prueba para Paraguay será intentar frenar a Kylian Mbappé mientras busca guiar a Francia a una tercera final consecutiva de la Copa del Mundo.

En una tarde calurosa y húmeda, Mbappé anotó sus goles 17 y 18 de su carrera en Mundiales en una goleada 3-0 sobre Suecia, quedando a uno del récord de Lionel Messi, de 19. Con seis en el torneo, Mbappé igualó a la estrella argentina en la carrera por la Bota de Oro.

Cuando le preguntaron al salir del campo, con temperaturas que llegaron a los 33 C (90 grados F), si ya esperaba con ganas enfrentar a Paraguay, Mbappé bromeó: “Estoy deseando entrar al vestuario y al aire acondicionado”..

Paraguay tiene pocos motivos para quejarse y simplemente está feliz de jugar en la ronda de eliminación directa.

Cuando Paraguay venció a Alemania 4-3 en penales el lunes para lograr la mayor sorpresa de este Mundial, fue un gran triunfo para el país sudamericano sin litoral de 7 millones de habitantes, rodeado por gigantes del fútbol como Argentina y Brasil.

La sorpresa aún no ha cambiado el tono de cara al choque con Francia.

“Bajo ningún punto de vista es un partido más, pero es un partido de octavos de final contra el número 1 del mundo", dijo Alfaro. "Argentina, Brasil, España y Francia son los candidatos y para mi el uno es Francia, es el número uno del mundo. Les tocó cruzarnos con nosotros y se lo vamos a tratar de hacerle lo más difícil que podamos”.

Derrotar a Francia sería un batacazo aún mayor.

Les Bleus han anotado tres o más goles en cada una de sus cuatro victorias. Ya jugaron en Filadelfia: Mbappé marcó dos goles y Francia jugó pese al primer retraso por lluvia del torneo para vencer 3-0 a Irak.

Se permitirá que todos los aficionados ingresen al estadio con una botella de agua desechable de plástico blando, de 20 onzas, sellada de fábrica (o a cualquier partido del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá). Hay fuentes de agua disponibles en nueve secciones del anillo de circulación del Linc.

Aquí va un consejo de viaje: manténgase hidratado.

Filadelfia está apostándolo todo para montar un espectáculo en su último partido del Mundial, después de haber albergado cinco encuentros de la fase de grupos.

Actuarán los ganadores del Grammy y oriundos de Philadelphia DJ Jazzy Jeff y The Roots. El himno nacional de Estados Unidos lo interpretará la ganadora del Tony Idina Menzel, quien dio voz a Elsa en “Frozen”.

¿Alguna posibilidad de que Menzel traiga algo de suerte y cambie el clima?

El frío nunca molestó a Mbappé de todos modos.

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