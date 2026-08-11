Donald Trump afirma que destituir a Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA sería un “gran error”

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que la FIFA cometería un “gran error” si destituyera a Gianni Infantino como presidente del organismo rector del fútbol mundial.

Infantino se vio presionado tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa Mundial masculina a inversores privados.

Pero en una publicación en su sitio de redes sociales, Truth Social, a primera hora del martes, Trump dijo que destituir al presidente de la FIFA sería una medida costosa.

open image in gallery Gianni Infantino y Donald Trump presentan el Mundial ( PA/PA Wire )

El presidente de Estados Unidos escribió: “La FIFA cometería un gran error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino”.

“Es fantástico, ya que acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa de la historia, por cuatro veces. Si él se va, ¡nunca volverá a ser tan exitoso ni rentable!”

Trump estuvo en el centro de otro escándalo relacionado con Infantino este verano, después de llamar al presidente de la FIFA para solicitar una “revisión” de la tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun, que posteriormente fue “suspendida”, lo que le permitió jugar en el partido de octavos de final contra Bélgica.

La UEFA y otras dos confederaciones mantuvieron conversaciones iniciales sobre la posibilidad de organizar sus propias competiciones en medio de la polémica en torno al cuestionado Infantino.

El organismo rector del fútbol europeo, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), y la Concacaf, que supervisa el fútbol en el Caribe, Norteamérica y Centroamérica, acusaron a Infantino de “engaño” y, si bien se entiende que quieren darle la oportunidad de dimitir y dejar su cargo con dignidad, sin buscar la reelección en marzo del próximo año, quieren aislarse de la crisis que se está desarrollando.

La UEFA ya había amenazado con un boicot a las competiciones de la FIFA, amenaza que reiteró incluso después de que Infantino diera marcha atrás en un intento por destituirlo del poder.

Infantino pidió disculpas por su propuesta de crear Fifa Forward Enterprise (FFE), una empresa que gestionaría los aspectos comerciales y operativos de los torneos de la FIFA, con la idea de vender alrededor del 20 por ciento a inversores privados.

Sin embargo, una carta abierta firmada por los presidentes de la UEFA, la AFC y la Concacaf insta a la FIFA a realizar una investigación independiente sobre el plan de Infantino, sin mencionar directamente al suizo.

open image in gallery El presidente de la FIFA, Infantino, se encuentra sometido a una enorme presión ( PA )

“El liderazgo en el fútbol no es una posesión”, decía la carta. “No se trata de acaparar —ni de exigir— poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que lo deposita en nosotros”.

“Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber fue abandonado”.

Esto se produce después de que las asociaciones miembros comenzaron a retirar oficialmente su apoyo a la reelección de Infantino en 2027, entre ellas Inglaterra y Gales.

Traducción de Olivia Gorsin