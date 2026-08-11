Enzo Maresca revela la extraña razón por la que Erling Haaland no será capitán del Manchester City

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, indicó que es poco probable que Erling Haaland asuma como capitán, principalmente debido a la frecuencia con la que marca goles.

El nuevo técnico del City tendió a utilizar a lo largo de su carrera la táctica de exigir a su capitán que se presente en la banda para recibir información táctica cada vez que se marca un gol.

Dado el alto índice de goles que marca el delantero noruego, Maresca considera que no sería prudente que él ocupara el puesto que dejó vacante Bernardo Silva al final de la temporada pasada.

En declaraciones a los periodistas durante la gira de pretemporada del equipo por Asia, dijo: “En Leicester y Chelsea, tenía una regla: cuando marcábamos un gol, el capitán tenía que ir al banquillo a recibir instrucciones y no celebrarlo”.

“Pero si anota, entonces podrá celebrarlo. Si Erling es el capitán, joder, tenemos un problema, ¿te lo imaginas?”.

open image in gallery A Maresca le gusta hablar con su capitán mientras celebra los goles ( AP )

“Creo que, aunque sean dos o tres minutos, siempre hay algo que ajustar. En este momento, tenemos tres o cuatro (capitanes) y nos falta uno (Rodri se está recuperando de una operación de espalda)”.

Y agregó: “En el caso de Rodri (a quien se lo relacionó con el Barcelona), veremos qué pasa”.

Mientras tanto, el delantero de la selección sub-21 de Inglaterra, Divin Mubama, consiguió una cesión al Southampton, tras haber militado la temporada pasada en el Stoke, también de la Championship, donde marcó cinco goles en 28 partidos.

El jugador de 21 años, que causó una gran impresión en la gira del City por Asia, declaró al sitio web del Southampton: “Creo en mí mismo al 100%. Con la forma en que juega este equipo, cuando tienes jugadores de tanta calidad a tu alrededor, te irá de maravilla”.

“Depende de ti si metes el balón en la red, y para eso estoy aquí”.

“Acabo de regresar de una pretemporada en la que marqué goles. Estuve jugando, me siento muy fresco, me siento en plena forma, así que estoy muy emocionado por empezar”.

El City volverá a la acción el domingo cuando se enfrente al Arsenal, campeón de la Premier League, en la Community Shield en Cardiff.

Posteriormente, comenzarán su temporada en la Premier League recibiendo al Bournemouth el 23 de agosto.

Traducción de Olivia Gorsin