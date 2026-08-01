FIFA descarta plan de vender participaciones en el Mundial tras amenaza de boicot y la fuerte reacción negativa

La FIFA descartó su plan de vender participaciones en la Copa del Mundo y otros torneos a inversionistas privados, tras la amplia reacción negativa y las amenazas de boicot.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, propuso el polémico plan en julio y explicó que una votación determinaría si se llevaría a cabo o no, pero generó enojo y preocupación entre muchas voces del mundo del fútbol.

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, incluso confirmó un boicot a la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA al afirmar que sus países miembros no participarían si se aprobaba el plan de Infantino.

La Confederación Asiática de Fútbol y la CONCACAF, que representa a 41 países de América del Norte, América Central y el Caribe, respaldaron la postura de la UEFA.

A pesar de que la FIFA respondió con un comunicado en el que insistía en que “nadie está vendiendo el fútbol”, el organismo rector mundial de este deporte finalmente dio marcha atrás.

Empero, la reacción inmediata de algunos dirigentes de asociaciones es que Infantino aún debe renunciar.

Gianni Infantino ha descartado sus planes de vender una participación en la Copa del Mundo ( PA Wire )

En un comunicado, Infantino señaló:

El proyecto Fifa Forward Enterprise tenía como objetivo sentar las bases para fortalecer aún más a nuestras asociaciones miembro de la FIFA y a nuestro deporte en todo el mundo, especialmente en aquellos países donde más se necesita apoyo.

Y, sobre todo, como dijimos desde el principio, hacerlo solo si la mayoría de las asociaciones miembro de la FIFA lo respaldaban y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las confederaciones y las partes interesadas en general.

Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo fijado en un principio.

Nuestro propósito siempre ha sido —y siempre será— unir y mejorar. Por lo tanto, esta propuesta no seguirá adelante.

De cara al futuro, mi intención es reunir nuevamente a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con el espíritu de un interés compartido por nuestro deporte y con el objetivo de seguir haciendo crecer el fútbol en todas partes, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo.