Bélgica se pone seria ante España en cuartos del Mundial tras golear a EEUU

Se acabaron los bailes juguetones. Se acabaron las publicaciones burlonas en redes sociales. Bélgica ya terminó de celebrar su victoria sobre el anfitrión Estados Unidos y trabaja a toda máquina para prolongar su recorrido en el Mundial en suelo estadounidense.

Los Diablos Rojos entrenaron en el área de Los Ángeles el miércoles con el recuerdo aún fresco de su paliza 4-1 a los estadounidenses en Seattle el lunes. Tras superar una prueba ante Senegal con una emocionante remontada y luego dominar por completo a Estados Unidos en sus dos primeros partidos de eliminación directa, Bélgica afronta su desafío más duro hasta ahora ante una España invicta en los cuartos de final el viernes.

Pero esta turbulenta campaña en el Mundial ha despertado algo en este equipo belga, según cree el arquero Thibaut Courtois.

“Ganamos mucha confianza, porque sabíamos que iba a ser un partido difícil contra Estados Unidos. Obviamente ellos son el equipo local, con un estadio lleno (que está) con ellos, así que es agradable rendir bien en defensa, en ataque, y simplemente jugar nuestro partido”, declaró Courtois en el estadio suburbano del LA Galaxy.

Bélgica llegó al duelo con Estados Unidos con un mundo de motivación indignada después de que la suspensión de un partido por tarjeta roja del delantero estadounidense estrella Folarin Balogun fuera levantada de manera curiosa por la FIFA. Los Diablos Rojos se desquitaron ante un desbordado equipo estadounidense y luego celebraron con alegría, tanto en el campo como en el vestuario.

En el momento más viral, muchos jugadores hicieron el baile sencillo asociado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y realizado por numerosos atletas en el mundo del deporte en los últimos meses, incluido el astro estadounidense Christian Pulisic.

El lateral izquierdo belga Diego Moreira sonrió levemente cuando le preguntaron por el significado de hacer el baile después de que Trump llamara al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir una revisión de la tarjeta roja de Balogun.

“Hay diferentes maneras de celebrar distintos goles. Puedes hacer diferentes bailes, y eso es lo que hemos hecho. Solo celebramos la victoria después del partido”, explicó Moreira.

Courtois comentó que no estuvo en el vestuario porque estaba en el control antidopaje, así que no pudo opinar sobre el baile.

Los Diablos Rojos aseguran que ya dejaron atrás esa noche catártica después de aterrizar para su segundo partido del torneo, que se jugará en el SoFi Stadium en el área de Los Ángeles.

Sin embargo, Bélgica todavía estaba con ánimo de discutir con los estadounidenses: el equipo trasladó su base de entrenamiento el miércoles con la aprobación de la FIFA, tras decidir que los campos asignados en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles “no cumplían con los estándares mínimos requeridos para nuestra sesión de entrenamiento”, según un comunicado de la Real Asociación Belga de Fútbol.

Bélgica será el no favorito ante España, que aún no ha recibido un gol en este Mundial. Eso les parece bien a los Diablos Rojos, que han jugado su mejor fútbol del torneo desde su vibrante reacción tras ir perdiendo 2-0 para vencer a Senegal 3-2.

Al ser consultado sobre enfrentar a España, Courtois recordó la victoria 2-1 de Bélgica sobre Brasil en el Mundial de hace ocho años en Rusia. Esa sorpresa llevó a los Diablos Rojos a las semifinales por primera vez en 32 años.

“Ellos eran favoritos contra nosotros, y quizá individualmente tenían más calidad en el equipo", dijo Courtois. "Pero siento que ahora somos un gran equipo en conjunto, y estamos luchando. Especialmente el partido contra Senegal mostró nuestra capacidad de seguir creyendo hasta el final, y eso también es una fortaleza en el Mundial. Lo importante es ganar partidos. También es algo bueno jugar bien, pero lo más importante es ganar y competir, y eso es lo que hicimos”.

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