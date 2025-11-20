Argentina declara a Rosario Central campeón por haber sumado más puntos durante el año

En una medida insólita y desprolija, la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) declaró el jueves a Rosario Central campeón de la Liga 2025 por haber sumado más puntos durante el año.

En los últimos años, AFA bajo la conducción de Claudio Tapia se ha caracterizado por los cambios constantes en los formatos de los torneos y la definición de los ascensos y descensos de categoría. Pero nunca había sucedido que se instaurara un nuevo trofeo con la temporada ya iniciada.

“En la reunión de Comité Ejecutivo se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General”, informó el miércoles la Liga Profesional, que está bajo la órbita de la AFA.

Central finalizó primero con 66 puntos en la tabla anual que define los cupos para disputar torneos continentales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana) y los descensos de categoría. En la mencionada tabla se computan las unidades que suman los clubes durante la fase regular de los torneos Apertura y Clausura.

Platense fue campeón del Apertura a mitad de año y el próximo fin de semana empiezan los octavos de final del torneo Clausura que consagrará a un nuevo monarca en una final única el 11 de diciembre.

“Somos el mejor equipo del año”, celebró Central en sus redes sociales y rápidamente incorporó a su escudo una nueva estrella, la octava en la era profesional.

El anuncio tiene lugar en momentos que arrecian las críticas contra la AFA por controvertidos fallos arbitrales que favorecieron a Barracas Central, equipo fundado por Tapia, presidido por uno de sus hijos y en el que otro es el capitán del equipo. _____

