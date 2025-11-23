Inglaterra resiste remontada de Argentina y cierra noviembre sin perder

Inglaterra completó una serie de victorias en noviembre al resistir una remontada en la segunda mitad de Argentina para ganar 27-23. El triunfo del domingo fue inspirado por Max Ojomoh, quien fue convocado de última hora.

El centro fue llamado el viernes para hacer apenas su segunda aparición con su selección tras la lesión de Fraser Dingwall y aprovechó al máximo, comenzando con un try de escapada en el minuto diez para darle a Inglaterra una ventaja de 10-0 en Twickenham.

Ojomoh luego envió una patada cruzada a Immanuel Feyi-Waboso y el ala corrió para ponerlos arriba 17-0.

Argentina, que remontó de un 21-0 para vencer a Escocia 33-24 el fin de semana pasado, respondió con fuerza con un try convertido del centro Justo Piccardo y tres penales para acercarse 17-16 y amenazar con otra remontada asombrosa.

Sin embargo, Ojomoh atravesó un hueco y descargó a Henry Slade para un try clave para Inglaterra a los 66 minutos y George Ford anotó una conversión y un penal para evitar la remontada de los Pumas a pesar del try de Rodrigo Isgro al 80 y un asalto tardío.

Inglaterra ha vencido a Australia, Fiji, Nueva Zelanda y ahora a Argentina en fines de semana consecutivos, extendiendo su racha ganadora a 11 duelos.

___

