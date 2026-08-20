Xabi Alonso desmiente los rumores del traspaso de Enzo Fernández previo al inicio de la Premier League

Xabi Alonso insiste en que Enzo Fernández está mostrando una “buena actitud”, mientras que el entrenador del Chelsea se negó a entrar en especulaciones sobre el futuro de su centrocampista estrella.

El internacional argentino Fernández fue vinculado con una posible salida del oeste de Londres este verano, y el Chelsea fijó como fecha límite el viernes pasado a las 5 p. m. para que los clubes cumplieran con su valoración de 120 millones de libras. A pesar del fuerte interés del Manchester City, ahora entrenado por el ex técnico de los Blues, Enzo Maresca, el City no presentó ninguna oferta.

Fernández fue abucheado por algunos aficionados al entrar al campo en Stamford Bridge en un partido amistoso de pretemporada contra la Real Sociedad el pasado fin de semana. Su nombre, anunciado por megafonía antes de que los jugadores del Chelsea salieran para el calentamiento previo al partido, también recibió algunos abucheos de los pocos aficionados que habían llegado temprano a sus asientos.

Sin embargo, a menos de dos semanas del cierre del mercado de fichajes el 1 de septiembre, el técnico del Chelsea, Alonso, rechazó las preguntas sobre el futuro del jugador de 25 años antes de su primer partido oficial al mando del equipo.

“Enzo es jugador del Chelsea”, dijo Alonso en su rueda de prensa previa al partido, antes del breve viaje inaugural a Fulham el lunes.

“Es un jugador de primerísimo nivel. Está entrenando muy bien desde que se unió al equipo hace 10 días; está muy integrado. Estamos contentos con él y se está preparando para el lunes”.

Además, cuando le preguntaron si Fernández había declarado realmente que quería quedarse en el club al que se unió por 107 millones de libras en 2023, Alonso no cedió.

“Está entrenando muy bien y con una buena actitud, y eso es lo que queremos”, añadió el español. “Está haciendo todo lo posible para prepararse para el inicio de la Premier League”.

Fernández, que fue expulsado en la final del Mundial y marcó el gol del empate contra Inglaterra en las semifinales, no ocultó su deseo de fichar por el Real Madrid hace unos meses, antes de que el club español emitiera un comunicado negando cualquier interés en el jugador.

Se especuló con la posibilidad de que Enzo Fernández abandone el Chelsea ( Getty )

El Chelsea espera que el jugador permanezca en el club hasta el próximo verano, aunque el plazo de la semana pasada no tuvo relevancia oficial, lo que significa que Fernández aún podría ser fichado antes del cierre del mercado de fichajes por el City u otro club si todas las partes están de acuerdo.

En noticias más positivas para el Chelsea, el delantero João Pedro firmó un nuevo contrato y heredó la camiseta número 9 de Liam Delap.

“No solo es un gran jugador, sino que también tiene una gran personalidad”, dijo Alonso sobre el brasileño.

“Su evolución como gran jugador y como líder es muy evidente cada día y en cada partido. Tiene esa concentración y ese deseo de tener una gran temporada, marcando goles pero también ayudando al equipo.”

“Estoy muy contento e impresionado con su personalidad. Ahora, debemos ayudarlo a alcanzar sus metas”.

Traducción de Olivia Gorsin