Los aficionados del fútbol piden la dimisión de Infantino, mientras se insta a la FIFA a “empezar de cero”

Los grupos de aficionados de todo el mundo lanzaron una petición que exige la dimisión de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, junto con una reforma integral del organismo rector.

Esta medida se produce en un momento en que aumenta la presión sobre Infantino tras su decisión de abandonar los planes para buscar financiación privada para una empresa diseñada para gestionar las competencias de la FIFA, incluidas las Copas Mundiales masculinas y femeninas.

En una carta abierta publicada la semana pasada, tres confederaciones continentales acusaron a Infantino de "engaño" respecto a cómo se desarrolló y se presentó el plan. La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, mantiene su firme decisión de boicotear los eventos de la FIFA, tras haber “perdido la confianza” en el liderazgo de Infantino.

Si bien el dirigente suizo conserva apoyo en regiones como África y Sudamérica, los grupos de aficionados le instan ahora a dimitir mediante una petición alojada en la página web change.org.

open image in gallery Infantino se enfrenta a un número cada vez mayor de peticiones para que dimita ( PA )

“El vergonzoso intento de un individuo, el propio presidente de la FIFA, de vender la Copa del Mundo a inversores privados puso al descubierto una traición que el fútbol jamás olvidará”, decía un comunicado en nombre de las organizaciones de aficionados.

“El plan de Infantino se gestó en secreto. Se negoció a puerta cerrada. Se ocultó a los propios miembros de la FIFA y a los millones de personas cuya pasión hace del fútbol lo que es”.

Se anima a los aficionados a firmar la petición, que ya recibió el apoyo de grupos de seguidores continentales y nacionales de las seis confederaciones de la FIFA.

Las organizaciones de aficionados consideran la propuesta de inversión privada como la gota que colmó el vaso, tras la participación de la FIFA en las conversaciones relativas a la Superliga Europea y su estructura de precios de las entradas para el Mundial masculino de este verano.

“Un presidente que traiciona repetidamente al fútbol y se burla de nuestro deporte perdió el derecho a liderarlo”, continuaba el comunicado.

“Por la credibilidad de la FIFA y por el futuro del fútbol, debe dimitir”.

La petición también exige una reforma estructural dentro de la FIFA, incluida la participación formal de los aficionados y otros actores clave del fútbol en las decisiones que darán forma al futuro de este deporte.

Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe (FSE), que firmó la petición, declaró a la agencia de noticias Press Association: “La salida de Gianni Infantino es un primer paso y una necesidad, pero solo podrá tener un efecto positivo si va seguida de alguna reforma de la directiva y de la gobernanza”.

“Si un hombre puede concentrar tanto poder, entonces la gobernanza de la FIFA no es adecuada para su propósito”.

Y agregó: “La FIFA necesita empezar de cero. Todas las reformas de 2016 fueron anuladas o invalidadas por Infantino. Creo que debemos ser lo más abiertos posible respecto al futuro de la gobernanza del fútbol, y existen otros modelos fuera del fútbol, fuera del deporte, que deben analizarse; la idea de la rotación de presidencias parece interesante”.

Se contactó a la FIFA para obtener comentarios al respecto.

open image in gallery Todd Boehly, copropietario del Chelsea ( PA )

Según un informe publicado el jueves en The Athletic, Infantino también había buscado financiación privada para un festival de fútbol sub-15 en el que participarían las 211 federaciones miembro de la FIFA.

El informe indicaba que una propuesta para celebrar el evento en Florida recibió el apoyo de Eldridge, una empresa fundada y presidida por Todd Boehly, copropietario y presidente del Chelsea.

Según The Athletic, el plan se descartó poco antes del Mundial masculino. En junio, la FIFA anunció a Azerbaiyán como sede inaugural del Festival Mundial Sub-15. El torneo de octubre contará únicamente con equipos masculinos, mientras que la edición de 2027 estará reservada exclusivamente para equipos femeninos.

Traducción de Olivia Gorsin