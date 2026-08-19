Crystal Palace ficha a Gozo por 15 millones rompiendo récord del Real Salt Lake

Crystal Palace reforzó su plantel para otra campaña europea al fichar al juvenil internacional de Estados Unidos Zavier Gozo en una venta récord del club para Real Salt Lake.

El vigente campeón de la Conference League firmó al extremo de 19 años con un contrato de cinco años a última hora del lunes. Según reportes, la tarifa de traspaso fue de 15 millones de dólares.

Real Salt Lake indicó en un comunicado que “retendrá un porcentaje significativo de cualquier futura tarifa de traspaso por Gozo”, de quien señaló que fue el primer nativo de Utah en incorporarse a un club de la Liga Premier.

Palace inicia la Liga Premier el sábado en Everton y jugará en la Europa League, el torneo de segundo nivel. La UEFA realizará el sorteo de la fase de liga en Mónaco la próxima semana.

David, cedido al Brighton

Tras anotar en el Mundial con Canadá, el delantero Promise David se marcha al Brighton cedido por el Union Saint-Gilloise.

Brighton informó que su acuerdo por el David, de 25 años, “incluye una obligación de compra si se cumplen ciertos criterios”. Disputó cuatro de los partidos de Canadá, coanfitrión, en el Mundial y anotó en la derrota 2-1 ante Suiza en la fase de grupos.

El subcampeón de la liga belga, el Union, quedó eliminado la semana pasada en las rondas de clasificación de la Liga de Campeones, ante Bodø/Glimt, y jugará en la Europa League, donde el dinero en premios previsto se reduce en decenas de millones de euros.

Brighton y el Union mantienen vínculos estrechos a través de sus propietarios y comparten análisis de datos de jugadores mediante Jamestown Analytics. La firma de datos, fundada por el propietario del Brighton, Tony Bloom, es reconocida en el fútbol europeo y también la utilizan Como y Heart of Midlothian.

Brighton recibe el domingo al Aston Villa, vigente campeón de la Europa League, en su debut en la Liga Premier. Brighton está esta temporada en la Conference League, el torneo de tercer nivel, y tiene un partido de ida el jueves en los playoffs de clasificación en Tromsø, Noruega.

El veterano mundialista Elvedi, al Leeds

Leeds sumó un refuerzo sólido en defensa al fichar al veterano suizo Nico Elvedi procedente del Borussia Mönchengladbach por una cifra reportada de 8 millones de euros (9,3 millones de dólares).

Elvedi ha estado en los últimos tres Mundiales y jugó cada minuto del recorrido de seis partidos de Suiza hasta los cuartos de final, que terminó con una derrota desafortunada ante Argentina el mes pasado.

El zaguero central de 29 años pasó 11 años en el Gladbach, donde jugó bajo las órdenes del entrenador del Leeds, Daniel Farke, en la temporada 2022-23.

Elvedi se incorpora a un Leeds que busca construir sobre una sólida primera temporada de regreso a la Liga Premier, en la que el club propiedad de los 49ers de San Francisco también alcanzó las semifinales de la Copa FA.

El recién ascendido Coventry gasta más

El precio de intentar mantenerse en la Liga Premier está subiendo para los equipos ascendidos.

El campeón del Championship, Coventry, elevó su gasto de pretemporada a alrededor de 160 millones de dólares el miércoles al fichar al delantero de 19 años Sidiki Chérif, nacido en Guinea, procedente del Fenerbahce.

Según reportes, la tarifa de traspaso fue de 20,5 millones de libras (28 millones de dólares) para el Fenerbahce, que la semana pasada fichó al veterano belga Romelu Lukaku mientras el gigante de Estambul apunta a su primer título de liga turca desde 2014.

Chérif, que se incorporó al Fenerbahce en febrero desde el club francés Angers, fue convocado a la selección sub-21 de Francia en marzo, aunque no jugó.

Coventry, dirigido por Frank Lampard, inicia su primera temporada en la Premier League en 25 años el viernes en el campo del campeón Arsenal.

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