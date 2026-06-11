La Copa Mundial 2026 contará con tres ceremonias de apertura distintas, a cargo de las naciones anfitrionas: México , Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia de inauguración de México está programada para el jueves 11 de junio a las 11:30 a. m., hora local (1:30 p. m. EST) en la Ciudad de México, y el evento se llevará a cabo en el Estadio Azteca, antes del partido del Grupo A entre México y Sudáfrica.

Shakira y Burna Boy serán los artistas principales del espectáculo, quienes interpretarán la canción oficial del torneo, ‘Dai Dai’.

Los artistas adicionales incluirán a Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Los espectadores en México podrán ver la ceremonia y el partido inaugural en el Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas, Canal 9, TUDN y Vix Premium. Los espectadores de Estados Unidos podrán ver el evento en Fox y Telemundo. Otras plataformas internacionales donde se transmitirá el evento incluyen DGO (DirecTV), DSports, Paramount+, La 1, RTVE Play y DAZN.