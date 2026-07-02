El futbolista croata demuestra a Cristiano Ronaldo lo que podría estar dejando pasar mientras el tiempo avanza

Si se dice que la vida comienza a los 40, una carrera en los Mundiales suele terminar mucho antes. Sin embargo, dos futbolistas que ya superaron esa barrera volverán a hacer historia. La XXIII Copa del Mundo será la primera en enfrentar a dos jugadores nacidos antes de la edición de 1986: Portugal y Croacia protagonizarán el primer duelo entre cuarentones en la historia del torneo.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric, ambos nacidos en 1985, figuran entre los siete futbolistas con más partidos disputados en la Copa del Mundo y compartieron una etapa dorada en el Real Madrid, donde conquistaron cuatro Champions League consecutivas. Ahora vuelven a encontrarse en un partido que, al menos para uno de ellos, marcará el final de su historia mundialista.

En el caso de Modric, no hay dudas. "Este será su último Mundial y está haciendo todo lo posible por despedirse del torneo de la mejor manera", afirmó el seleccionador croata, Zlatko Dalic.

Con Ronaldo, en cambio, nunca conviene dar nada por sentado. ¿Es descabellado pensar que intente llegar al Mundial de 2030, que Portugal organizará junto con España y Marruecos? Hace cuatro años parecía que ya había disputado su última Copa del Mundo, pero su empeño por desafiar el paso del tiempo lo llevó primero a Estados Unidos y ahora también a Canadá, pese a las crecientes señales de que el final de su carrera se acerca.

Las dificultades de Portugal para generar peligro y marcar goles con Ronaldo como referente ofensivo explican que el equipo terminara disputando en Toronto un cruce entre los segundos clasificados de sus respectivos grupos. Para Croacia, en cambio, alcanzar esa instancia representó otro ejemplo de su capacidad para crecer en los grandes torneos: comenzó cuarta en el Grupo L tras la primera jornada, subió al tercer puesto después del segundo partido y terminó clasificándose como segunda.

El comienzo del torneo tampoco fue sencillo para Modric. Cometió un penal en la derrota por 4-2 frente a Inglaterra y fue sustituido antes de cumplirse la hora de juego. Por un momento, pareció que el tiempo había alcanzado a un futbolista que durante años dio la impresión de ser inmune al paso de la edad.

Sin embargo, cerró la fase de grupos en gran nivel. De hecho, fue un córner ejecutado por él, en el minuto 83, el que Nikola Vlasic convirtió de cabeza para darle la victoria a Croacia frente a Ghana.

Ese recorrido contrasta con el de Ronaldo. El capitán portugués disputó los 90 minutos en el empate frente a la República Democrática del Congo y volvió a mostrar dificultades en la igualdad ante Colombia. Entre ambos encuentros, sin embargo, hizo historia al convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo gracias a un brillante doblete frente a Uzbekistán.

Con esos goles elevó su cuenta a 145 tantos con la selección portuguesa. Sin embargo, ninguno de ellos llegó en una fase de eliminación directa de un Mundial. Tras superar a la defensa uzbeka, Ronaldo gritó: "¡He vuelto!". Pero para un jugador que siempre disfrutó desafiando a quienes lo daban por acabado, aún queda una deuda pendiente: completar un historial extraordinario con un gol decisivo en las rondas eliminatorias de la Copa del Mundo.

open image in gallery Cristiano Ronaldo muestra su frustración durante el partido de Portugal frente a Colombia ( Getty )

Por eso, un gol de Ronaldo en Toronto tendría un significado especial, sobre todo si ayuda a Portugal a mejorar un historial mundialista que, en las últimas dos décadas, ha quedado por debajo de las expectativas. Desde que alcanzó las semifinales en Alemania 2006, el primer Mundial del delantero, la selección portuguesa no volvió a igualar ese rendimiento.

Cuando Portugal y Croacia fueron eliminadas en la fase de grupos de Brasil 2014, también parecía que el mejor momento de Modric en los Mundiales había quedado atrás. Sin embargo, lo que ocurrió después fue extraordinario: un país con menos de cuatro millones de habitantes alcanzó la final en Rusia 2018 y terminó tercero en Catar 2022.

Esos logros consolidaron a Modric como una auténtica leyenda de la Copa del Mundo. Ronaldo, en cambio, aún no ocupa ese lugar, pese a ser uno de los apenas 17 futbolistas que marcaron al menos diez goles en la historia del torneo. Modric, además, ganó el Balón de Oro, fue elegido mejor jugador del Mundial de 2018 y recibió el Balón de Bronce como tercer mejor futbolista del torneo en 2022.

open image in gallery Luka Modrić celebra la victoria de Croacia sobre Ghana ( Getty )

En aquel inolvidable 2018, Modric también conquistó el Balón de Oro, sucediendo a Cristiano Ronaldo, además del premio The Best de la FIFA. Ronaldo terminó segundo en ambas votaciones y, en las dos ocasiones, eligió al croata como el mejor jugador del mundo. Ya lo había hecho también en 2016 y 2017. Aunque esos votos pudieron responder, en parte, al deseo de evitar que Lionel Messi se llevara el galardón, también reflejaban la estrecha sociedad futbolística que ambos construyeron. Modric no asistió directamente en demasiados goles de Ronaldo, solo en 14, pero era quien daba el pase previo, controlaba el ritmo de los partidos y creaba las condiciones para que el portugués los definiera.

Compartieron seis temporadas en el Real Madrid y conquistaron cuatro títulos de la Champions League. Ronaldo marcó en tres finales y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club, con 450 tantos. Sin embargo, su decisión de marcharse a los 33 años —primero a la Juventus, luego al Manchester United y finalmente al Al-Nassr— terminó marcando el inicio del declive de su carrera, más allá de que siguiera acumulando goles. Modric, en cambio, permaneció siete años más en el Santiago Bernabéu y se despidió poco antes de cumplir 40 años, con dos Champions League adicionales en su palmarés.

La longevidad es uno de los rasgos que mejor define a ambos. Solo cuatro futbolistas alcanzaron los 200 partidos con sus selecciones nacionales, y tanto Ronaldo como Modric forman parte de ese exclusivo grupo. Este Mundial parecía encaminado hacia un posible duelo entre Ronaldo y Lionel Messi en los cuartos de final, pero el camino de Portugal terminó deparando otro enfrentamiento entre dos leyendas del fútbol.

Ronaldo y Modric disputaron 25 y 22 partidos en la Copa del Mundo, respectivamente, aunque nunca se enfrentaron en el torneo. A lo largo de sus carreras compartieron la cancha en 232 ocasiones: 222 como compañeros en el Real Madrid y apenas 10 como rivales. Ese historial favorece al portugués, ya que Modric nunca logró vencerlo. Si la tendencia se mantiene, el capitán croata pondrá fin a su trayectoria mundialista. Si se rompe, en cambio, será Ronaldo quien vea desvanecerse, quizá para siempre, su sueño de conquistar el único gran título que aún falta en su carrera.

Traducción de Leticia Zampedri