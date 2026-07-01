¿Por qué tantos futbolistas usan botines rosas en el Mundial de 2026?

Una de las tendencias más llamativas del Mundial de 2026 ha sido el predominio de las botas de color rosa.

Gio Reyna, Vinicius Jr., Kylian Mbappé y Harry Kane son solo algunos de los futbolistas que lucieron este llamativo calzado durante el torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

Marcas como Nike, Adidas, Puma, Skechers y New Balance apostaron por diseños en tonos rosas y otros colores vibrantes, que destacan con mayor facilidad en las transmisiones televisivas sobre el césped.

Según los equipos de diseño de estas compañías, la elección responde tanto a criterios de rendimiento como de visibilidad.

"Los atletas asocian este color con la confianza y con destacar, y eso conecta con ellos", explicó Odinga Nimako, director global de calzado de Nike.

Entre quienes utilizan botas Nike figuran Mbappé, Vinicius Jr., Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.

Por su parte, Gio Reyna, Jude Bellingham, Declan Rice, Jonathan David, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé compiten con modelos de Adidas.

Neymar, que debutó con Brasil en el Mundial de este año frente a Escocia, optó por un modelo de Puma en un tono más cercano al naranja.

open image in gallery Varios jugadores de la selección de México eligieron usar botines rosas durante el Mundial ( Getty )

El estadounidense Timothy Weah utiliza botines de New Balance, mientras que Harry Kane y el sueco Anthony Elanga juegan con modelos de Skechers.

Alex Bardini, director de rendimiento técnico de Skechers, explicó la inspiración detrás del diseño desarrollado en la sede de la compañía, en el sur de California.

"La paleta de colores refleja la impresionante belleza de un atardecer en Los Ángeles: tonos cálidos de rosa y morado que se funden con el blanco, con sutiles matices anaranjados", señaló Bardini.

Sin embargo, como señala Adam Clery, la tendencia también podría ser una simple coincidencia. El rosa es el color opuesto al verde en el círculo cromático, por lo que resalta especialmente sobre el césped y resulta muy visible durante los partidos.

Desde luego, esa visibilidad representa una gran ventaja para las marcas, ya que la exposición de sus productos durante el evento deportivo más visto del mundo tiene un enorme valor comercial.

Aun así, Clery considera llamativo que todas hayan apostado por un tono de rosa muy similar. Según explica, resulta poco probable que las compañías hayan querido coordinarse con sus competidoras, sobre todo porque, a cierta distancia, ahora es más difícil distinguir qué marca de botines utiliza cada jugador.

open image in gallery Jugadores de la selección de Colombia usan botines rosas durante un entrenamiento ( AP )

No existen pruebas de que el color de los botines influya en el rendimiento de los jugadores. Sin embargo, los ejecutivos de las marcas de calzado sostienen que sí puede tener un efecto psicológico.

"Esa sensación forma parte de la experiencia", explicó Nimako. "Tiene que ver con la ingeniería del producto, por supuesto, pero también con la manera en que todos sus elementos se integran".

"Cuando un futbolista se pone unos Mercurial y percibe que son rápidos, que se ajustan perfectamente al pie y que pesan muy poco, esa sensación refuerza su confianza. Todo funciona en conjunto".

Traducción de Leticia Zampedri