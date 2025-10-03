Adidas ha presentado su balón oficial para la Copa Mundial del próximo verano y ha afirmado que la nueva tecnología del Trionda permitirá tomar decisiones más rápidas en caso de fuera de juego y ayudará a identificar las infracciones de mano.

El centrocampista inglés y del Real Madrid Jude Bellingham ayudó a bautizar el balón, cuyo nombre se traduce como “tres olas”, y cuenta con un diseño rojo, verde y azul para representar a las tres naciones anfitrionas: EE. UU., México y Canadá.

Pero Adidas dijo que las características más avanzadas del balón están ocultas a la vista: el Trionda cuenta con la última “tecnología de balón conectado” de la compañía para facilitar las decisiones de los árbitros y ofrecer más información sobre el juego.

El Adidas Trionda será el balón oficial del Mundial 2026 ( AFP via Getty Images )

El chip de la unidad de medición inercial del balón se encuentra dentro de una capa especialmente creada para ello, en lugar de un sistema instalado en el centro como se utilizaba anteriormente.

Está diseñado para enviar datos en tiempo real al sistema de árbitros asistentes de video que, combinados con los datos sobre la posición de los jugadores, deberían permitir tomar decisiones más rápidas sobre el fuera de juego. La tecnología también puede ayudar a identificar cada toque individual del balón, lo que puede ser útil para identificar posibles incidentes de mano.

“Si nos fijamos en algunos [indicadores clave de rendimiento] del fútbol, como la cantidad de pases, la cantidad de movimientos a alta velocidad o la cantidad de corridas cortas durante el partido, todo esto está aumentando”, afirma Hannes Schaefke, responsable de innovación en fútbol de Adidas.

“Desde el punto de vista tecnológico, en el seguimiento del rendimiento, el balón era una especie de última frontera porque era muy difícil, casi imposible, seguirlo con la vista. Algunas cosas, como la frecuencia de los toques durante un regate, [nunca] se podrían rastrear sin un sensor en el interior, así que, desde el punto de vista de la comprensión del juego y de las predicciones sobre el futuro del mismo, tener todo el seguimiento desbloqueado es un increíble avance para el futuro”.

El balón Trionda está formado por cuatro paneles que se unen para formar un triángulo, el cual representaría a las tres naciones que se unen para albergar la Copa del Mundo ( Getty Images )

Las superestrellas retiradas Jurgen Klinsmann, Cafú, Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane y Xavi Hernández asistieron a la presentación oficial del balón en Nueva York, EE. UU. ( Getty Images )

El balón está construido a partir de cuatro paneles que se unen para formar un triángulo, el cual representaría a las tres naciones que se reúnen para albergar el torneo de 48 equipos, que dará comienzo el 11 de junio de 2026 y culminará en la final de East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU., el 19 de julio.

Los paneles llevan estrellas en relieve para representar a EE. UU., hojas de arce para Canadá y águilas para México. Las costuras más profundas y los iconos en relieve deberían, según Adidas, proporcionar una gran estabilidad mientras el balón está en el aire, al tiempo que permitirían un mejor agarre.

El balón, ya a la venta, cuesta 188 dólares.

Traducción de Sara Pignatiello