Lionel Messi felicita a Ousmane Dembélé por ganar el Balón de Oro

Lionel Messi felicitó a Ousmane Dembélé por su Balón de Oro después de que el delantero francés del París Saint-Germain recibiera el prestigioso galardón.

Dembélé se impuso a otros aspirantes, como Lamine Yamal, para ganar el Balón de Oro masculino tras una excelente temporada en el PSG, en la que ayudó al club a conquistar la Liga de Campeones y otro título de la Ligue 1.

El jugador, de 28 años, ha prosperado en las dos últimas temporadas tras haber sido considerado durante mucho tiempo como uno de los mejores talentos, y pasó tiempo junto a Messi en el Barcelona al principio de su carrera.

Dembélé se convirtió en su momento en uno de los fichajes más caros de la historia tras ser adquirido por el club catalán procedente del Borussia Dortmund. Aunque durante su paso por el Barcelona vivió altibajos en cuanto a rendimiento, desde su regreso a Francia ha logrado consolidarse plenamente y mostrar su mejor versión.

Messi felicitó a su excompañero en las redes sociales: “¡Increíble Ous! Enhorabuena, me alegro mucho por ti. Te lo mereces”.

Los ocho Balones de Oro del astro argentino constituyen un récord con el que Messi aventaja por tres a su eterno rival Cristiano Ronaldo.

Entre 2008 y 2023, la pareja ganó todos los años salvo dos (Luka Modric, 2018, y Karim Benzema, 2022), pero desde el último galardón de Messi en 2023, seis jugadores diferentes han subido al podio.

El fenómeno adolescente del Barcelona Yamal y su compañero del PSG, Vitinha, fueron los rivales más cercanos a Dembélé en la votación de 2025, mientras que Rodri, Vinicius Jr. y Jude Bellingham fueron los tres primeros el año pasado.