Guía del Grupo G del Mundial 2026: Bélgica es el favorito ante Egipto, Nueva Zelanda e Irán, que sufre la guerra

En teoría, este grupo no debería dar mucho dolor de cabeza. Bélgica debería imponerse cómodamente como primero de grupo, seguido de Irán o Egipto, mientras que Nueva Zelanda, la selección con peor clasificación en el Mundial de este año, quedaría en último lugar. Sin embargo, la cruda realidad es que, francamente, este grupo participará en los enfrentamientos iniciales más importantes del torneo de este verano, en medio de un escenario sin precedentes en el fútbol internacional.

Por primera vez en los 96 años de historia del Mundial, una nación competidora participa a pesar de estar en guerra con uno de los coanfitriones. El conflicto entre Irán y Estados Unidos, que comenzó de manera oficial a finales de febrero, no da señales de amainar a pesar de las numerosas conversaciones y propuestas de paz. Por ello, Irán trasladó su base a México y a su plantilla solo se le han concedido visas para Estados Unidos (con dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle) para el día del partido. Lleguen, jueguen y váyanse.

El contexto lo convierte en un espectáculo fascinante. Bélgica es el favorito del grupo, pero Egipto e Irán podrían disputarse el segundo puesto en el último partido de la fase de grupos, que, de manera un tanto desconcertante, es también el “Partido del Orgullo” del Mundial, que se celebra el fin de semana del Orgullo de Seattle. Desconcertante, ya que ambas naciones son tradicionalmente anti-LGBTQ+.

¿Y cuál es la mayor sorpresa potencial de todas? Si Irán termina segundo y Estados Unidos termina segundo en el Grupo D (escenarios que no son del todo imposible), los países en guerra se enfrentarán en los octavos de final en Dallas el 3 de julio.

Bélgica

¿Quedó atrás la gloria de la generación dorada de Bélgica? ¿Una selección que, a pesar de las grandes expectativas, no logró llegar a la final de un gran torneo? Quizás sí.

Todavía quedan vestigios de aquella selección que llegó a las semifinales en 2018: Thibaut Courtois sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, Kevin De Bruyne ya no está en su mejor momento, pero sigue siendo un jugador capaz de marcar la diferencia en el mediocampo, y Romelu Lukaku está incluido en esta selección a pesar de haber jugado muy poco durante toda la temporada debido a una etapa plagada de lesiones en el Nápoles.

Sin embargo, les tocó un grupo relativamente favorable. De hecho, su paso a los cuartos de final parece bastante probable si terminan como primeros del grupo. Este año, se espera que Jeremy Doku y Leandro Trossard (dos extremos que compiten por el título de la Premier League y que ahora juegan en el mismo equipo) sean piezas clave en la maquinaria ofensiva de Bélgica.

Equipo

Entrenador: Rudi García

Arqueros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)

Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisbon), ⁠Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), ⁠Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brujas), Axel Witsel (Girona)

Delanteros: Charles De ‌Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu ​Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

Jugador estrella: Jeremy Doku

Tras una temporada espectacular con el Manchester City, Doku tiene la oportunidad de encender el torneo desde el principio. Su rapidez con el balón se ha visto acompañada de una eficacia ante la portería del City, tan esperada, que también ha incluido algunas jugadas brillantes. Sin embargo, el jugador de 24 años aún no ha anotado en un torneo importante.

Talento a seguir: Matías Fernández-Pardo

El delantero de 21 años, que ha destacado con el Lille esta temporada, ha vivido un año interesante en el ámbito internacional. El pasado febrero, tras haber representado a Bélgica en las categorías inferiores, cambió su nacionalidad a la española y fue convocado para las selecciones sub-21 y sub-20. Sin embargo, no jugó ni un solo partido y, el mes pasado, volvió a cambiar a Bélgica.

Clasificación FIFA: 9.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 33/1, últimas cuotas según casas de apuestas del Reino Unido

open image in gallery Kevin De Bruyne, de 34 años, disputará este verano su cuarto Mundial ( Getty )

Egipto

¿Podría ser este el momento de Mohamed Salah para brillar en un Mundial?

En 2018, la participación del capitán de Egipto en Rusia se vio cruelmente afectada por una lesión en el hombro que sufrió en la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Jugó, e incluso marcó en los dos partidos en los que participó, pero no destacó como se habría esperado de él si hubiera estado en plena forma. Hace cuatro años, Egipto no clasificó.

Sin embargo, son altas sus posibilidades de pasar a la fase de eliminatorias. Llegaron a las semifinales de la Copa Africana de Naciones a principios de este año, donde perdieron por un estrecho margen ante Senegal, y jugarán al contraataque con Salah y Omar Marmoush (el único otro jugador que juega en Inglaterra) llevándose el balón a toda velocidad. Todo dependerá de si pueden mantener la defensa sólida.

Equipo

Entrenador: Hossam Hassan

Arqueros: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)

Defensas: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids)

Centrocampistas: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Ovideo)

Delanteros: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona)

Jugador estrella: Mohamed Salah

Sigue siendo la figura clave a pesar de una temporada decepcionante en el Liverpool, la última que disputará en Anfield. Estará ansioso por demostrar su creatividad y su hambre por anotar en el escenario más importante. Me pregunto si su futuro incierto en el club podría seguir siendo tema de conversación.

Talento a seguir: Hamza Abdelkarim

Egipto solo convocó a tres “delanteros” para su plantilla: Salah, Marmoush y Abdelkarim, de 18 años. Su carrera ha sido muy poco ortodoxa hasta ahora: FC Kuala Lumpur, Al Ahly, Barcelona Sub-19. Debutó el mes pasado; se le augura un gran futuro.

Clasificación FIFA: 29.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 300/1

open image in gallery Mohamed Salah será el capitán de Egipto en el Mundial ( Getty )

Irán

La incógnita del torneo. ¿Jugarán? ¿Les permitirán entrar en Estados Unidos? ¿Podrán realmente pasar de la fase de grupos? Pues bien: sí, sí (más o menos) y definitivamente sí.

Desde el punto de vista geopolítico, su participación no tiene precedentes: jugar un mundial mientras están en guerra con uno de los países anfitriones. Trasladaron su base de Arizona a México, cerca de la frontera con Estados Unidos, en Tijuana.

Los informes indican que tendrán visas que solo les permitirán estar en EE. UU. el día de los partidos; tienen dos en Los Ángeles (a 20-30 minutos de vuelo de Tijuana) y Seattle (a tres horas de vuelo de Tijuana). Por razones obvias, el tema de Irán seguirá dando mucho de que hablar.

En el aspecto deportivo, la mayor sorpresa es la omisión del delantero Sardar Azmoun, otrora aclamado como el “Messi iraní”, quien tiene un impresionante promedio goleador de 57 goles en 91 partidos internacionales. Los informes de los medios locales sugieren que su expulsión se debió a un supuesto acto de deslealtad hacia el gobierno, a pesar de que el vicepresidente de Irán, Abdolkarim Hosseinzadeh, abogó por su inclusión. En su lugar, la estrella del Olympiacos, Mehdi Taremi, liderará el ataque.

Equipo

Entrenador: Amir Ghalenoei

Arqueros: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Defensas: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati Omid Noorafkan (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)

Centrocampistas: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)

Delanteros: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Liege), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Shahriyar Moghanlou (Kalba), Mehdi Taremi (Olympiacos)

Jugador estrella: Mehdi Taremi

Tras una impresionante etapa de cuatro años en el Porto, Taremi ahora juega en el Olympiacos y tendrá que asumir la responsabilidad en el ataque. En la fase de clasificación anotó 10 goles y dio siete asistencias, y dada la probable defensa de Irán, su rendimiento será fundamental para que el equipo avance.

Talento a seguir: Mehdi Ghayedi

El destacado extremo del Al-Nasr (de los Emiratos Árabes Unidos, no de Arabia Saudita) lleva tiempo siendo considerado una gran promesa, pero ahora, a sus 27 años, ha llegado su momento de brillar. Cuenta con un historial impresionante con su selección: 10 goles en 30 partidos.

Clasificación FIFA: 20.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 500/1

open image in gallery Mehdi Taremi será la figura clave de Irán en el Mundial ( AP )

Nueva Zelanda

Si bien es la selección con peor clasificación en el Mundial de este verano, Nueva Zelanda se ha beneficiado sin duda de la ampliación del torneo y consiguió cómodamente la única plaza garantizada de Oceanía, ya que Australia lleva tiempo participando en la fase de clasificación asiática.

Es su primera participación desde Sudáfrica 2010, cuando destacaron como el único equipo invicto del torneo, tras empatar sus tres partidos de grupo. Chris Wood jugó en ese entonces (a los 18 años) y ahora (a los 34) es el máximo goleador de todos los tiempos de su país, con 45 goles en 90 partidos internacionales.

Estarán liderados por el entrenador inglés Darren Bazeley, quien incluso convocó a un jugador del fútbol no profesional inglés: el defensa de 36 años del Braintree Town, Tommy Smith. Los All Whites mantendrán una formación rígida y rezarán para que Wood produzca un momento mágico en la delantera.

Equipo

Entrenador: Darren Bazeley

Arqueros: Max Crocombe (Millwall FC), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC)

Defensas: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town)

Centrocampistas: Joe Bell (Viking FK), Marko Stamenic (Swansea City), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Delanteros: Matt Garbett (Peterborough), Chris Wood (Nottingham Forest), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Etienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC)

Jugador estrella: Chris Wood

Considerado el mejor futbolista que ha dado Nueva Zelanda, Wood ha tenido problemas para recuperar su forma y su estado físico esta temporada, tras marcar la impresionante cifra de 20 goles en la Premier League en la temporada 2024-25. Por otro lado, podría significar que llega fresco al gran evento de este verano. Las jugadas a balón parado y su potencia en el juego aéreo serán fundamentales.

open image in gallery Chris Wood es el mejor jugador que ha dado Nueva Zelanda ( Reuters )

Talento a seguir: Lachlan Bayliss

Este jugador de 23 años debutó en marzo, pero podría ser importante en el motor del mediocampo de Nueva Zelanda. Anteriormente era titular en el Newcastle Jets de la A-League, pero ahora se encuentra sin equipo tras la expiración de su contrato.

Clasificación FIFA: 85

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 1000/1

Predicción

Bélgica debería liderar este grupo, e Irán y Egipto tienen buenas posibilidades de avanzar, incluso siendo el tercer clasificado mejor posicionado. Se espera que el “Partido del Orgullo” de Seattle decida el segundo puesto: apuesto por el trabajo en equipo de Irán para conseguir el segundo lugar. Es probable que Nueva Zelanda termine al último.