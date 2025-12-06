Música, comedia, Trump. Y al final, el sorteo a la Copa Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos bailó al ritmo de los Village People, Wayne Gretzky luchó por pronunciar los nombres de algunas naciones menos conocidas de Europa y el Caribe, y el jefe de la FIFA declaró a su organismo como el proveedor oficial de felicidad para la humanidad.

Y sí, los equipos fueron divididos en grupos para la Copa del Mundo del próximo año. Ese era, después de todo, el propósito del evento.

El sorteo comenzó después de una ceremonia que tomó alrededor de 90 minutos, la duración de un partido de fútbol reglamentario. Para entonces, los aficionados casuales que sintonizaron por curiosidad habían aprendido que la FIFA no escatima recursos. Al menos no para un evento de esta magnitud.

El presidente Donald Trump dominó el evento, como se esperaba, recibiendo un premio de la paz por parte de la FIFA y que parecía haber sido creado específicamente para él. Además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llamó al organismo "el proveedor oficial de felicidad para la humanidad", lo cual es ciertamente una forma peculiar de describir una institución que ha estado en medio de numerosas acusaciones de corrupción a lo largo de los años.

Además de Trump, estuvieron presentes en la ceremonia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quienes sortearon a sus países en grupos predeterminados de la Copa del Mundo antes de que se llenaran el resto de los lugares en los 12 grupos de cuatro equipos, las festividades del viernes incluyeron muchos nombres importantes.

El comediante Kevin Hart copresentó la transmisión junto a la modelo Heidi Klum. Gretzky, Tom Brady, Shaquille O'Neal y Aaron Judge fueron los elegidos para sacar las bolas con los nombres de los países. Y los cantantes Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Lauryn Hill actuaron.

¿Exuberante? Sí. Uno solo puede imaginar la revuelta de los fanáticos si, por ejemplo, los programas de selección para los torneos de baloncesto de la NCAA se manejaran de esta manera. Pero no se puede negar que millones de fanáticos estaban sintonizando, y la FIFA estaba decidida a hacer de esto un evento de entretenimiento completo.

El espectáculo de Trump

Cuando Estados Unidos fue anfitrión por última vez de la Copa del Mundo masculina en 1994, el entonces presidente Bill Clinton ni siquiera asistió al sorteo. Pero Trump no es un político común, y el exmagnate inmobiliario y presentador de reality show se aseguró, con el respaldo de la FIFA, de ser la estrella del evento.

Primero, el evento se llevó a cabo en el Kennedy Center, la institución artística en Washington cuya dirección fue destituida a principios de este año y reemplazada por leales a Trump. El presidente ha llamado en broma al lugar el "Trump-Kennedy Center".

Luego, el presidente de los Estados Unidos fue galardonado con el premio inaugural de paz de la FIFA.

"Definitivamente mereces el primer Premio de Paz de la FIFA por tu acción por lo que has obtenido a tu manera", le dijo Infantino a Trump, quien llevaba la medalla de oro del premio alrededor de su cuello.

El sorteo incluso comenzó y terminó con algunas de las canciones favoritas de Trump. La leyenda de la ópera Andrea Bocelli, que estaba programado para actuar en la Casa Blanca el viernes por la noche, abrió el evento con una interpretación de "Nessun Dorma" de Puccini.

Cerca del final, los organizadores llevaron a los Village People al escenario para interpretar "YMCA", que, al igual que "Nessun Dorma", a menudo se interpreta en los mítines de campaña de Trump. Desde su asiento en el Kennedy Center, Trump se levantó e hizo su característico baile.

Toda una producción

La FIFA buscó elevar la ceremonia con comedia, música y estrellas. La organización llenó el evento de más de dos horas con comediantes, estrellas de la música, leyendas del deporte, entrevistas itinerantes y comerciales con actores populares como Matthew McConaughey y Salma Hayek.

Algunos momentos deslumbraron, otros se desvanecieron. Pero juntos señalaron el creciente esfuerzo de la FIFA por convertir el sorteo en entretenimiento.

Williams y Scherzinger recibieron una ovación de pie con una enérgica interpretación del himno oficial de la FIFA, "Desire". Hill siguió con interpretaciones completas de "Lost Ones" y "Doo Wop (That Thing)", haciendo una pausa para reconocer la profunda conexión de Bob Marley con el juego antes de presentar a su nieto, YG Marley, para una colaboración de reggae-soul.

Klum y Hart presentaron una rotación de leyendas del deporte como parte de la transmisión extendida. Hart dio la bienvenida a Gretzky y Judge. Klum siguió presentando a O'Neal, cuya estatura de 2,16 metros proporcionó un contraste visual instantáneo con Hart, antes de completar la secuencia con Brady.

Campo expandido

Gretzky tropezó con las pronunciaciones de Macedonia del Norte y Curazao, dos equipos que buscan su clasificación en el playoff gracias a que la Copa del Mundo se expandió de 32 equipos a 48. Eso significó que el número de grupos aumentó de ocho a 12.

También hizo que el sorteo fuera aún más complejo. Seis de los 48 equipos aún se desconocen pues los playoffs se realizan en marzo, lo que obliga al sorteo a usar marcadores de posición.

Luego estaba la política de la FIFA de no poner múltiples equipos de la misma confederación continental en el mismo grupo, con la excepción de Europa. Para un fanático ávido que había estudiado el proceso, no era demasiado difícil de seguir. Para los novatos, probablemente hubo una cantidad considerable de confusión.

Aspectos básicos

El campo expandido también significó que había pocas posibilidades de que múltiples potencias terminaran en el mismo grupo. Sin embargo, Francia tiene que lidiar con el astro goleador Erling Haaland y Noruega en el Grupo I. Senegal también está en ese grupo. En 2002, Senegal venció a Francia mientras los franceses se desmoronaban tratando de defender el título que habían ganado cuatro años antes.

Escocia nunca ha pasado de la fase de grupos, y no será fácil este año. El Grupo C también incluye a Brasil, la quinta vez en sus últimas siete apariciones que Escocia ha sido sorteada con Brasil, y Marruecos, que ocupa el puesto número 11 en el ranking de la FIFA.

El escritor de entretenimiento de AP Jonathan Landrum Jr. y el escritor de Associated Press Seung Min Kim contribuyeron a este informe.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes