Casemiro revela por qué dejará el Manchester United

Casemiro ha anunciado que dejará el Manchester United en verano después de que el club decidiera no renovar su contrato.

El United perderá al jugador fichado por 85 millones de dólares en un traspaso gratuito, pero cree que el dinero que se ahorre de pagar su considerable salario podrá reinvertirse en la plantilla del club.

El capitán de la selección brasileña decidió revelar la noticia ahora para prepararse para la próxima temporada y evitar las especulaciones sobre un nuevo contrato en el Old Trafford.

El United ya había planeado buscar centrocampistas en el mercado de fichajes de este verano, y ahora tendrá que encontrar un sustituto para Casemiro. Carlos Baleba, del Brighton, que interesó el verano pasado; Elliot Anderson, del Nottingham Forest; y Adam Wharton, del Crystal Palace, son posibles candidatos.

Casemiro llegó al United procedente del Real Madrid en 2022 con un contrato que se cree que rondaba los $470.000 a la semana durante las temporadas en las que el club estuvo en la Champions League.

El centrocampista, que cumplirá 34 años el mes que viene, ganó cinco Champions en su etapa en el Bernabéu e inspiró al United para ganar la Copa Carabao en su primera temporada en Manchester, marcando en la victoria final de 2023 sobre el Newcastle.

Casemiro anuncia su partida del Manchester United ( Manchester United via Getty Images )

Sin embargo, pasó por momentos difíciles en el United, donde los antiguos entrenadores Erik ten Hag y Ruben Amorim lo removieron de su posición, y vio cuatro tarjetas rojas.

Esta temporada ha vuelto a ser titular en 19 de los 22 partidos de liga, y ha declarado que siempre recordará al United.

Dijo Casemiro: “Llevaré al Manchester United conmigo toda mi vida. Desde el primer día que pisé este hermoso estadio, sentí la pasión del Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club tan especial”.

“Aún no es hora de decir adiós; hay muchos más recuerdos que crear durante los próximos cuatro meses. Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi atención seguirá centrada, como siempre, en darlo todo para ayudar a nuestro club a triunfar”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello