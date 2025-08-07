Lista del Balón de Oro 2025: Dembélé, Salah y Bonmatí entre nominados al premio masculino y femenino

Se anuncian los nominados al Balón de Oro 2025, con Ousmane Dembélé y Vitinha del PSG a la cabeza de la lista de 30 candidatos, junto a la joven promesa del Barcelona, Lamine Yamal.

La histórica temporada del PSG —en la que logró el triplete y su primera Champions League— ha llevado a que la plantilla dirigida por Luis Enrique domine las nominaciones, con 10 jugadores seleccionados, entre ellos Dembélé, Vitinha, su compañero en el mediocampo Fabián Ruiz, y los laterales Nuno Mendes y Achraf Hakimi.

open image in gallery Ousmane Dembélé es el primer favorito al Balón de Oro gracias a su papel decisivo en el triplete del PSG ( Getty Images )

Mohamed Salah y Cole Palmer encabezan la representación de la Premier League. El egipcio firmó una temporada de récords al liderar al Liverpool hacia su vigésimo título de liga, que igualó la marca histórica. Por su parte, Palmer fue pieza clave en la conquista del Mundial de Clubes por parte del Chelsea.

El doblete en casa del Barcelona y su destacada actuación en la Champions han valido las nominaciones de Raphinha y Pedri, quienes acompañan en la lista a la joven figura Lamine Yamal. Otro nombre nuevo en las nominaciones es Scott McTominay, quien brilló en el Napoli tras su salida del Manchester United y guió al equipo al título de la Serie A con 12 goles y seis asistencias.

open image in gallery El papel clave de McTominay en la conquista del título de Serie A por el Nápoles le hace merecedor de una primera nominación ( Getty Images )

El galardón femenino, conocido como el Balón de Oro Femenino, está dominado por jugadoras de las selecciones finalistas de la Eurocopa, Inglaterra y España, que acumulan entre ambas 10 nominaciones.

Como era de esperarse, las campeonas de Europa, Inglaterra, cuentan con tres representantes: la capitana Leah Williamson, Chloe Kelly y Alessia Russo, esta última entre las favoritas tras liderar también al Arsenal en su segundo título de Champions femenina.

Las bicampeonas del Balón de Oro, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí —actual ganadora—, figuran nuevamente entre las principales candidatas. También nominaron a las españolas Patri Guijarro y Esther González.

open image in gallery Aitana Bonmati aspira a su tercer Balón de Oro consecutivo ( Getty Images )

¿Cómo funciona la votación del Balón de Oro?

El comité, formado por periodistas de France Football y L’Équipe, selecciona una lista de 30 nombres.

Una vez confirmadas las listas, un periodista deportivo de cada uno de los 100 países mejor clasificados en el ranking de la FIFA emite su voto por los 10 mejores jugadores.

La votación se basa en un sistema de puntos acumulativos para determinar al ganador:

Primer lugar: 15 puntos

Segundo lugar: 12 puntos

Tercer lugar: 10 puntos

Cuarto lugar: 8 puntos

Quinto lugar: 7 puntos

Sexto lugar: 5 puntos

Séptimo lugar: 4 puntos

Octavo lugar: 3 puntos

Noveno lugar: 2 puntos

Décimo lugar: 1 punto

¿Cuándo es la ceremonia?

La gala del Balón de Oro se celebrará el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, donde se entregarán los premios principales junto con el Trofeo Kopa (mejor jugador joven), el Trofeo Yashin (mejor portero) y los galardones al mejor entrenador y mejor club en las categorías masculina y femenina.

Jugadores nominados

La lista completa de los jugadores nominados:

Ousmane Dembélé (PSG)

Vitinha (PSG)

Fabián Ruiz (PSG)

Nuno Mendes (PSG)

Achraf Hakimi (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Desire Doue (PSG)

Joao Neves (PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Raphinha (Barcelona)

Pedri (Barcelona)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Florian Wirtz (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Cole Palmer (Chelsea)

Scott McTominay (Nápoles)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Harry Kane (Bayern Munich)

Michael Olise (Bayern Munich)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Viktor Gyokeres (Sporting CP/Arsenal)

Declan Rice (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

La lista completa de las jugadoras nominadas:

Lucy Bronze (Chelsea)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

Sandy Baltimore (Chelsea)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Klara Bühl (Bayern Münich)

Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit)

Steph Catley (Arsenal)

Melchie Dumornay (Olympique Lyon)

Temwa Chawinga (Kansas City Current)

Emily Fox (Arsenal)

Cristiana Girelli (Juventus)

Esther González (Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona)

Patri Guijarro (FC Barcelona)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Hannah Hampton (Chelsea)

Pernile Harder (Bayern Múnich)

Lindsey Heaps (Olympique Lyon)

Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal)

Marta (Orlando Pride)

Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)

Ewa Pajor (FC Barcelona)

Clara Mateo (Paris FC)

Alessia Russo (Arsenal)

Claudia Pina (FC Barcelona)

Alexia Putellas (FC Barcelona)

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

Caroline Weir (Real Madrid)

Leah Williamson (Arsenal)