Este fin de semana, millones de fanáticos del fútbol americano sintonizarán el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks durante el Super Bowl LX.

Aunque el gran juego es el evento televisivo más visto de EE. UU. cada año, el fútbol no es el único atractivo, pues los estadounidenses también se reúnen frente a sus aparatos por los comerciales, la comida, los juegos y el espectáculo de medio tiempo.

Si ninguno de esos es atractivo, el evento deportivo también ofrece la oportunidad de participar en algunas curiosidades sobre el Super Bowl, que pueden interesar incluso a los espectadores más indiferentes.

Aquí hay algunos datos interesantes que quizás no conozcas sobre el gran juego.

¿Cuántas alitas de pollo se comen en cada Super Bowl?

Si bien una buena fiesta del Super Bowl requiere una variedad de opciones de comida, un día de juego no estaría completo sin alitas, que se conocen como la comida no oficial del Super Bowl.

Las alitas son tan populares, de hecho, que la cantidad que se consume cada año durante el evento ha alcanzado los miles de millones. El informe anual de alitas del Consejo Nacional del Pollo (NCC) estima que los estadounidenses consumirán 1.480 millones de alitas para el Super Bowl LX.

¿Qué equipos de la NFL nunca han ganado un Super Bowl?

La Liga Nacional de Fútbol (NFL) está conformada por 32 equipos. De ellos, hay 12 que nunca han ganado un Super Bowl, a pesar de sus mejores esfuerzos.

Según Sporting News, dos de los equipos, los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills, han participado en el Super Bowl cuatro veces, pero nunca han ganado. Los Cincinnati Bengals, que esperan ganar su primer Super Bowl este domingo, han competido dos veces, pero no han ganado, al igual que los Atlanta Falcons y los Carolina Panthers.

Los Arizona Cardinals, los Tennessee Titans y Los Angeles Chargers han participado en un Super Bowl, pero aún no se han llevado a casa el Trofeo Lombardi, mientras que los Cleveland Browns, los Detroit Lions, los Jacksonville Jaguars y los Houston Texas nunca han llegado a la gran competición.

¿Cuándo fue el primer Super Bowl?

El primer Super Bowl se jugó entre los Kansas City Chiefs y los Green Bay Packers el 15 de enero de 1967.

Aunque el juego era popular en ese entonces y los boletos costaban solo USD 1, solo atrajo a 61.000 fanáticos, según History.com. En comparación, el Super Bowl de 2021 fue visto por 91.630.00 espectadores.

¿Cuánto pagan las marcas por transmitir comerciales del Super Bowl?

Los muy esperados comerciales del Super Bowl tienen un costo para las marcas que están detrás de los anuncios. Cada empresa desembolsa millones por la oportunidad de anunciarse el día del juego.

Según CBS MoneyWatch, en 2025, los anunciantes pagaron cerca de 8 millones de dólares en promedio por un anuncio de 30 segundos durante el Super Bowl LIX.

Para este año, USA Today informa que las marcas pagarán entre 8 y 10 millones por anuncio.

¿Los jugadores cobran? ¿Incluso si pierden?

Además de los derechos a presumir, cada jugador ganador del Super Bowl recibe una bonificación adicional de USD $178.000, de acuerdo con Merca20.

El equipo perdedor también recibe una bonificación solo por participar, según el medio, que señala que cada jugador obtiene USD $103.000.

¿Quién hace el Trofeo Lombardi?

Después de cada Super Bowl, el equipo ganador obtiene la posesión permanente del Trofeo Vince Lombardi, el mismo que Tom Brady una vez arrojó desde un bote mientras celebraba.

En cuanto al fabricante del trofeo de plata esterlina, no es otro que la marca de joyería Tiffany & Co, que pasa alrededor de cuatro meses moldeando, dando forma y tallando el trofeo de 7 libras (3.1 kilos) cada año, según WWD.