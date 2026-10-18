Fundora vence a Hadribeaj en el último segundo y mantiene vivas esperanzas de título indiscutido

Sebastian Fundora mantuvo en marcha su búsqueda de un campeonato indiscutido con un segundo de sobra.

Fundora detuvo a Ermal Hadribeaj con un golpe de izquierda a los 2:59 del 12º asalto la noche del sábado en The Chelsea, en The Cosmopolitan of Las Vegas, para retener su título superwelter del CMB.

Fundora (25-1-1, 17 KOs) logró su cuarta defensa exitosa del título y le propinó a Hadribeaj (23-1-1) su primera derrota profesional.

“Fue una pelea interesante. Tuve que volver y pelear por dentro y mostrarle a todos otra vez que todavía puedo hacer eso. Fue dramático noquearlo en el último segundo. Pero volveremos al gimnasio y corregiremos algunas cosas”, comentó Fundora.

Fundora llegó al combate con la mira puesta en una oportunidad de unificar la división de las 154 libras, pero primero tenía que superar a un retador obligatorio tenaz.

Hadribeaj atacó el cuerpo desde el inicio, agachándose por debajo de los golpes de Fundora y conectando impactos amplios por encima. Fundora lo sorprendió en el segundo asalto, y Hadribeaj recurrió cada vez más a amarrar para interrumpir la ofensiva del campeón.

Hadribeaj perdió puntos por amarrar en el tercero y el 11º asaltos. Fundora encontró espacio para uppercuts en la corta distancia y aplicó presión durante los asaltos intermedios antes de conectar la izquierda decisiva en el último segundo.

“Le dije al réferi en el cuarto asalto que lo estaba lastimando. Seguí conectando golpes al cuerpo y estaba buscando ese golpe especial para sacarlo de ahí", explicó Fundora.

“Le estuve pegando todo el tiempo en la caja torácica con la izquierda y cuando fui por el centro, escuché el ruido que hizo. Así que seguí golpeando ahí y supe que eso lo iba a quebrar”.

Fundora, de 28 años, ha ganado cinco seguidas desde que Brian Mendoza lo noqueó en abril de 2023. El zurdo de 1,96 metros, oriundo de Coachella, California, conquistó los títulos del CMB y la OMB ante Tim Tszyu en marzo de 2024, y luego detuvo a Chordale Booker, Tszyu y Keith Thurman en defensas consecutivas.

“Quiero ir por el indiscutido en esta división. Vamos a desgastar a Jaron Ennis o a Josh Kelly. Igual que al último y al de antes. Vamos a seguir desgastándolos”, afirmó Fundora.

Hadribeaj, un boxeador albanés radicado en Miami, se ganó su oportunidad titular con una victoria sobre el entonces invicto Bakary Samake a principios de este año.

En el combate coestelar, el mexicano Armando Resendiz (17-3) se impuso por decisión unánime al australiano Koen Mazoudier (16-5-1) en una pelea supermediana a 10 asaltos. Los jueces la puntuaron 98-92, 97-93 y 97-93.

Resendiz conectó castigadoras izquierdas durante los asaltos intermedios, pero Mazoudier siguió intercambiando en la corta distancia y reaccionó en el tramo final. Resendiz cerró con fuerza, haciendo que Mazoudier trastabillara hacia atrás en el último minuto.

“Lo logramos porque tuvimos una gran preparación. Este fue el tipo de pelea que esperaba. Tuve que cambiar mi plan de pelea y boxear y moverme un poco porque fue una pelea muy dura”, señaló Resendiz.

Marco Romero (16-0, 14 KOs) detuvo al uruguayo Matias Ferreira (8-4) con una demoledora derecha a los 1:54 del primer asalto en su combate supermediano pactado a ocho asaltos.

“Era demasiado lento. Su velocidad y experiencia no importaron”, dijo Romero.

El mexicano Jaime Osuna (12-0) se mantuvo invicto con una decisión mayoritaria sobre Cristian Cangelosi (13-1-1) en una pelea de peso mediano a ocho asaltos.

“Fue una pelea que me exigió todo lo que tenía de principio a fin”, manifestó Osuna.

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