Lionel Messi anota 2 goles y da una asistencia en triunfo del Inter Miami 3-1 ante Atlanta United

Lionel Messi anotó dos goles en la segunda mitad con 4 minutos de diferencia, después de una asistencia en la primera mitad, e Inter Miami se encaminó la noche del sábado a una victoria por 3-1 sobre Atlanta United.

Ninguno de los dos equipos anotó hasta que el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame aprovechó asistencias de Messi y el uruguayo Luis Suárez en el último minuto de la primera mitad para marcar su noveno gol en sus primeras 26 apariciones en la MLS.

Messi igualó a Son Heung-min, de Los Angeles FC, en el liderato de la liga con su 15ª asistencia, y se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga con al menos 15 asistencias en tres temporadas consecutivas.

El astro argentino sumó sus goles 24 y 25, líderes de la liga, en los minutos 56 y 60 para poner el marcador 3-0. Berterame dio la asistencia en ambos tantos y Suárez se quedó con una en el segundo gol de Messi.

Messi ganó la Bota de Oro la temporada pasada con 29 goles. Él y el venezolan Josef Martínez son los únicos jugadores en la historia de la liga que han anotado al menos 25 veces en una temporada regular en dos ocasiones. Las 40 contribuciones de gol de Messi están a nueve del récord del mexicano Carlos Vela, establecido en 2019 con Los Angeles FC, y la leyenda de Miami tiene cuatro partidos restantes para romperlo.

Berterame suma ocho asistencias y Suárez registró la 11ª, la cifra más alta de su carrera.

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