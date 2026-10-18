Rays aprovechan errores y ganan 7-3 ante Guardianes para igualar la Serie de Campeonato

El sencillo del mexicano Jonathan Aranda impulsó dos carreras en la séptima entrada cuando la pelota se le escapó al jardinero derecho Chase DeLauter, Nick Martinez lanzó 5 1/3 innings para su primera victoria de postemporada y los Rays de Tampa Bay derrotaron 7-3 a los Guardianse de Cleveland la noche del sábado para igualar la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2-2.

El Juego 5 de la serie al mejor de siete se disputa el domingo en Cleveland antes de que la serie regrese a St. Petersburg, Florida, el lunes. No hay día libre para viajar después de que el juego del viernes fue pospuesto por lluvia.

Travis Bazzana, de Cleveland, conectó su primer jonrón de postemporada, pero también cometió un error defensivo en la segunda base en una noche difícil para la defensa de los Guardianes.

Los primeros cuatro bateadores en el orden de los Rays — el cubano Yandy Díaz, Aranda, Chandler Simpson y el dominicano Junior Caminero — sumaron seis de los 11 hits de los Rays e impulsaron seis carreras después de haberse ido de 41-7 con tres carreras impulsadas en los primeros tres juegos de la SCLA.

Aranda conectó tres hits e impulsó dos carreras después de irse de 10-0 en los primeros tres juegos. Díaz tuvo dos hits y dos carreras impulsadas, incluido un jonrón de dos carreras en la novena ante Matt Festa, mientras que Simpson y Caminero impulsaron una carrera cada uno.

En una noche de 46 grados, Martinez (1-0) permitió una carrera y dos hits en su segunda apertura de postemporada en su carrera y su décima aparición. Después de que el sencillo impulsor de DeLauter puso arriba a Cleveland 1-0 en la primera, Martinez retiró a 10 bateadores consecutivos en un tramo antes de otorgarle base por bolas a Bazzana para abrir la quinta.

Tampa Bay tomó ventaja 2-1 en la sexta cuando Caminero conectó un doblete contra la pared del jardín izquierdo ante el panameño Daniel Espino (0-1), y luego abrió el juego en la séptima con un rally de tres carreras.

Richie Palacios y Taylor Walls se embasaron con hits y avanzaron a posición de anotar con un doble robo. Después de que Díaz se ponchó, Aranda conectó un sencillo que pasó junto a Bazzana, quien se lanzó de clavado y estaba jugando cerca del césped entre primera y segunda, y se internó en el jardín derecho. Palacios anotó y, cuando DeLauter dejó que la pelota se le pasara por debajo del guante, Walls anotó desde segunda. Aranda avanzó hasta tercera y anotó con el elevado de sacrificio de Simpson.

Bazzana conectó un jonrón en la séptima ante Ian Seymour y el venezolano Brayan Rocchio añadió un sencillo impulsor para que Cleveland se acercara 5-3.

Shawn Armstrong abrió y ponchó a un bateador en la primera entrada antes de cederle el relevo a Foster Griffin.

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