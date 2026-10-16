La salud de Shohei Ohtani y un posible paro patronal marcan el futuro incierto de Dodgers

Después de su eliminación más temprana en la postemporada en tres años, los Dodgers de Los Ángeles encaran el receso entre campañas con incertidumbre sobre el próximo año.

Shohei Ohtani estuvo lastrado por lesiones en la rodilla izquierda y el bíceps derecho durante la segunda mitad de la campaña y hasta los playoffs, con lo cual se volvió ineficaz en el plato. El japonés tampoco lanzó después de la pausa del Juego de Estrellas.

Aún está por verse si Ohtani necesita una cirugía durante el receso, aunque reconoció que es posible tras la derrota ante los Cerveceros que completó la barrida de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el jueves. Si se opera, ¿se extendería la recuperación hasta el inicio de la próxima temporada?

Se avecina un posible paro patronal en las Grandes Ligas. El actual contrato colectivo está programado para expirar el 1 de diciembre.

Los dueños de los equipos han propuesto un tope salarial —algo que el béisbol nunca ha tenido— y el sindicato de peloteros ha rechazado tajantemente la idea.

Una parálisis laboral le daría a Ohtani tiempo adicional para sanar, aunque durante ese periodo los Dodgers quedarían impedidos de comunicarse con cualquier jugador, lo que dejaría a Ohtani rehabilitándose por su cuenta, ya sea de una posible cirugía o de sus lesiones.

La comunicación entre Ohtani y el equipo sobre su salud durante la temporada fue “genial”, comentó el mes pasado Andrew Friedman, presidente de operaciones deportivas, pero añadió: “Compartir por completo exactamente cómo se siente, quizá no fue tan genial”.

Ohtani dijo que planea volver a lanzar la próxima temporada —cumplirá 33 años en julio. Ya se ha sometido a dos cirugías Tommy John.

“Lo que está haciendo no tiene precedentes, y pasa una factura real”, señaló Friedman. “Y a medida que envejeces, creo que para nosotros estar muy afinados va a ser realmente importante”.

Probables cambios en la nómina

Los Dodgers tuvieron la segunda nómina más alta del Día Inaugural este año, con 323,3 millones de dólares, detrás de los Mets de Nueva York, que registraron 358,4 millones. Si se impusiera un tope salarial, el gasto de los Dodgers quedaría limitado cuando se reanude la actividad.

Parte del roster también podría verse diferente el próximo año. Nueve jugadores están programados para convertirse en agentes libres después de la Serie Mundial, encabezados por Tarik Skubal, ganador en dos ocasiones del premio Cy Young y de quien se espera que obtenga un contrato enorme.

Los Dodgers adquirieron a Skubal procedente de Detroit en agosto, justo antes de la fecha límite de canjes. El zurdo tuvo marca de 5-2 con efectividad de 2,61 y 70 ponches en 10 juegos de temporada regular con su nuevo equipo.

En la postemporada, registró 1-1 con efectividad de 2,45 y 14 ponches. Skubal no quiso hablar de su futuro el jueves, aunque manifestó entusiasmo por la organización, sus compañeros y los aficionados.

Otros agentes libres inminentes son el infielder venezolano Miguel Rojas, el utility boricua Kiké Hernández, así como los relevistas Kris Bubic, Brusdar Graterol, Eric Lauer, Evan Phillips, Blake Treinen y Alex Vesia.

Tal como se esperaba, Rojas anunció su retiro el jueves al decir: “esto es todo, muchachos. Ése fue el último encuentro que jugué”. Sin embargo, seguirá cerca para trabajar en un rol de desarrollo de jugadores.

Dodgers suman un poco de juventud con De Paula

Los Dodgers echaron un vistazo del futuro en septiembre, cuando ascendieron al dominicano Josué de Paula directamente de Doble-A a las mayores. Su energía y sus turnos al bate como designado durante la estancia de Ohtani en la lista de lesionados dejaron una buena impresión, y el jugador de 21 años fue incluido en el roster de postemporada como bateador emergente.

El equipo buscará que De Paula siga mejorando como jardinero en 2027, aunque encontrarle tiempo de juego será un desafío dada la terna de titulares veteranos: el dominicano Teoscar Hernández, el cubano Andy Pages y Kyle Tucker. De Paula también tiene bloqueada la posición de bateador designado por Ohtani.

“Creo que la experiencia que obtuvo al estar aquí arriba y ver lo que hacen nuestros muchachos a diario simplemente le ayudó a conectar algunas cosas”, explicó Friedman. “Y, físicamente, es capaz de ser un buen jardinero de esquina, y vamos a seguir aprovechando eso”.

Mookie Betts, Freddie Freeman, Ohtani, Tucker, Max Muncy y Will Smith seguirán siendo el núcleo veterano de los Dodgers. Pero algunos jugadores de apoyo podrían ser traspasados, como Kiké Hernández. Con un contrato de un año, el jugador de 35 años estuvo limitado a 41 juegos mientras se recuperaba de lesiones y no aportó su habitual impacto ofensivo en la postemporada.

El mánager Dave Roberts se negó a culpar a una alineación envejecida por haber sido barridos ante Milwaukee, cuyas 103 victorias en la temporada regular superaron por tres las de los Dodgers.

“Nos ganaron”, afirmó. “No es porque seamos demasiado viejos o lo que sea. En cada faceta del juego, si lo desmenuzas, nos superaron”.

También hay drama fuera del campo.

El propietario Mark Walter estuvo notablemente ausente en los juegos de playoffs del equipo. Enfrenta múltiples investigaciones federales sobre su imperio empresarial por posibles irregularidades financieras relacionadas con compañías de seguros que controla.

Walter ha negado cualquier irregularidad. Desde agosto, vendió su participación controladora en los Lakers de Los Ángeles y, el mes pasado, se deshizo de su parte en el Chelsea de la Liga Premier.

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