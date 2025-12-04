Funcionarios dicen que el Tropicana Field estará listo para el debut de los Rays el 6 de abril

Los funcionarios de la ciudad de Saint Petersburg mostraron el miércoles el domo recién cerrado en el Tropicana Field y expresaron su confianza en que el estadio estará listo para el juego inaugural de la campaña en casa de los Rays de Tampa Bay, previsto para el 6 de abril contra los Cachorros de Chicago, tras el arduo trabajo a fin de reparar los daños causados por el huracán Milton.

“No tenemos preocupación alguna sobre estar abiertos o listos para el día inaugural. Esperamos mantenerlo así”, dijo Beth Herendeen, directora general de la Administración de Desarrollo de la Ciudad.

Quedan algunos trabajos de costura pendientes en los paneles finales para cerrar pequeños huecos en la parte superior y las reparaciones interiores están bien avanzadas.

El Tropicana Field registró daños extensos el nueve de octubre de 2024. Los fuertes vientos arrancaron secciones del techo original, permitiendo que la lluvia cayera en el interior del estadio durante meses. El agua causó moho y daños en los sistemas eléctricos, de sonido y de transmisión.

La ciudad contrató a ETS, AECOM Hunt y Hennessy Construction para liderar las reparaciones, y trajo de vuelta a Geiger Engineering, el diseñador original de la cúpula, para ayudar a rediseñar el techo. Las membranas sintéticas de politetrafluoroetileno (PTFE) son más gruesas y están construidas según los códigos actuales de carga de viento.

“El techo que se reemplazó tuvo que ser diseñado según los códigos actuales", explicó el arquitecto de la ciudad, Raúl Quintana. "Es un material mucho más fuerte que hace 35 años, y va a durar".

Los Rays jugaron sus encuentros en casa de 2025 al otro lado de la bahía, en el Steinbrenner Field de Tampa, el campo de entrenamiento de pretemporada de los Yankees de Nueva York.

La instalación del nuevo techo comenzó en agosto, y el panel final se colocó el 21 de noviembre. Algunos paneles triangulares aún muestran variaciones de color, con piezas más nuevas en beige y las anteriores ya blanqueadas, pero Quintana dijo que eventualmente se igualarán.

"Llevó alrededor de tres meses blanquear los que se instalaron primero", señaló.

El sistema de aire acondicionado ha sido reactivado, y los contratistas están enfocados en el trabajo eléctrico, los asientos y el equipo de sonido. El equipo está mejorando las suites de lujo y el tablero de video del estadio.

“Se están colgando los paneles verticales, se están pintando los asientos y se está instalando el sistema de electricidad de la pasarela", mencionó Herendeen. "El nuevo sistema de sonido del estadio se instalará este mes y se probará en enero".

Se espera que el nuevo césped artificial llegue a mediados de enero. Otras actualizaciones finales incluyen nuevos asientos detrás del home, alfombras y casilleros en el clubhouse, y nuevo piso en la cubierta del jardín.

Tampa Bay comienza la temporada con una gira de nueve juegos por San Luis, Milwaukee y Minnesota.

