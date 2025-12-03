Stay up to date with notifications from The Independent

Harrison Barnes anota 31 puntos en victoria de Spurs, 126-119 sobre Grizzlies

AP Noticias
Martes, 02 de diciembre de 2025 23:59 EST
GRIZZLIES-SPURS
GRIZZLIES-SPURS (AP)

Harrison Barnes anotó 31 puntos, De’Aaron Fox consiguió 29 y los Spurs de San Antonio vencieron el martes 126-119 a los Grizzlies de Memphis.

Dylan Harper sumó 15 puntos a la causa de San Antonio, que mejoró a un registro de 6-2 desde que perdió a Victor Wembanyama por una distensión en la pantorrilla izquierda el 15 de noviembre.

Zach Edey contabilizó 19 puntos y 15 rebotes por Memphis, que había ganado tres compromisos seguidos y cinco de seis sin el base estelar Ja Morant.

Después de atinar uno de cuatro triples el domingo, en una derrota por 125-112 en Minnesota, Barnes encestó sus primeros tres disparos de larga distancia para establecer su mejor registro de la temporada. Barnes terminó acertando siete de 12 triples y diez de 20 tiros de campo.

Fox anotó 11 puntos en el cuarto periodo, durante el que San Antonio se recuperó de un déficit de siete puntos para mejorar a una foja de 9-2 en casa.

Relacionados

Memphis superó a San Antonio por 58-42 en la pintura, mientras Wembanyama observaba desde el banco con una sudadera marrón.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

