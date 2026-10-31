Freiburg se mantiene tercero con triunfo 2-1 ante Augsburg en la Bundesliga

El Freiburg, finalista de la Liga Europa la temporada pasada, venció el sábado 2-1 al Augsburg con un gol de Cyriaque Irie a los 85 minutos para mantenerse tercero y recortar la distancia a un punto respecto del dúo líder, Dortmund y Bayern, antes del “Klassiker”. El Leipzig está cerca, en cuarto lugar, tras vencer 2-0 al Schalke.

El máximo goleador de la liga, Niclas Füllkrug, sumó su noveno tanto de la campaña mientras el Werder Bremen derrotó 2-0 al Hoffenheim para subir al quinto puesto. El buen inicio de temporada del Bayer Leverkusen sufrió otro revés con una derrota 4-2 en casa ante el Stuttgart, encadenando dos derrotas consecutivas. El Borussia Mönchengladbach y el Paderborn empataron 0-0.

En Italia, el Bologna venció 2-1 al Monza 2-1 para subir al octavo lugar de la Serie A. En Francia, el Troyes recibe al Le Mans en el único partido de primera división del día, después de que otros tres fueran reprogramados debido a las protestas programadas para el sábado en todo el país.

Más tarde, el AC Milan recibe al Inter de Milán en la más reciente edición de su famosa rivalidad.

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