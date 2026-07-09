Francia y Marruecos empatan 0-0 al descanso del primer cruce de cuartos del Mundial

Kylian Mbappé desperdició un penal a los 26 minutos y el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo se fue al descanso con un empate 0-0 el jueves.

El árbitro argentino Facundo Tello pitó la pena máxima tras una falta de Noussair Mazraoui sobre Mbappé, la cual confirmada por el VAR.

Mbappé se encargó del lanzamiento y dio una serie de pasitos previo a rematar. El arquero marroquí Bono no se dejó engañar y atajó el disparo rasante al tirarse a su derecha.

Francia venció a Marruecos en las semifinales del torneo de 2022 en Qatar, cuando los Leones del Atlas se convirtieron en el primer equipo africano en llegar a esa instancia. Francia busca mantenerse en camino para convertirse en apenas la tercera nación en disputar la final de tres mundiales consecutivos.

Pero es mucho más que eso.

Por más que Marruecos quiera dar la sorpresa ante los favoritos Les Bleus el jueves, el equipo tiene numerosos vínculos con el país rival.

Seis jugadores marroquíes —Ayyoub Bouaddi (Senlis), Issa Diop (Toulouse), Neil El Aynaoui (Nancy), Redouane Halhal (Montpellier), Samir El Mourabet (Strausbourg) y Gessime Yassine (Salon-de-Provence)— nacieron en suelo francés.

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