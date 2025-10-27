Lando Norris recibió una inesperada y hostil reacción del público tras su victoria en el Gran Premio de Ciudad de México este domingo, cuando los fanáticos de la F1 abuchearon al piloto de McLaren durante la celebración.

Desde la pole, Norris mantuvo el control y aseguró una victoria cómoda con 30 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc, quien finalizó en segundo lugar, mientras que Max Verstappen, actual campeón del mundo, ocupó el tercer puesto.

Con este triunfo, Norris tomó el liderato del campeonato mundial de F1 por primera vez desde abril, al superar por un punto a su compañero de equipo, Oscar Piastri.

Sin embargo, aún restan cuatro carreras para el final de la temporada.

Se generó confusión en el paddock respecto a las emociones que rodearon la carrera y a la reputación de Norris, lo que provocó reacciones divididas. La analista de Sky F1 y tricampeona de la W Series, Jamie Chadwick, expresó su molestia por lo ocurrido y declaró: “Odio que abucheen a cualquiera. Eso merece ser aplaudido, no abucheado”.

El expiloto de F1 Karun Chandhok compartió su opinión y admitió que también detesta los abucheos en las carreras.

El motivo detrás de los abucheos no resultó del todo claro. El campeón mundial de F1 en 1997, Jacques Villeneuve, comentó al respecto: “Ni siquiera está compitiendo contra [Sergio] Pérez, a menos que haya muchos fans de Piastri en las gradas”.

A pesar de la situación, Norris respondió con elegancia: “¡Qué carrera! Solo mantuve la vista al frente y me enfoqué en lo que debía hacer. Fue una carrera bastante sencilla para mí: buena salida y, desde ahí, todo salió bien”.

Y añadió: “Es increíble. Es mi primera victoria aquí en México. Muchas gracias a todos los fans. Voy un fin de semana a la vez. Me siento bien, concentrado en mí mismo, con la cabeza baja… por ahora, todo va funcionando”.

Lando Norris lidera el campeonato por un solo punto ( AP )

Un periodista local planteó que los fanáticos de la F1 —en su mayoría mexicanos— podrían simpatizar más con Oscar Piastri y mostrar cierto resentimiento hacia Lando Norris, a quien perciben como el piloto favorecido dentro de McLaren. Esta percepción habría cobrado fuerza especialmente luego del Gran Premio de Monza, donde el equipo le pidió a Piastri ceder el paso a Norris tras una parada lenta en boxes que comprometió la posición del piloto australiano.

Pero Norris respondió con calma:

“La verdad, no sé por qué. La gente puede hacer lo que quiera, eso a veces forma parte del deporte. No puedo evitar reírme cuando me abuchean. No es lo ideal, claro que preferiría recibir apoyo. ¿Quién sabe? Solo me enfoco en hacer mi trabajo. Si quieren seguir así, que lo hagan”.

“Si quieren pensar eso, están en su derecho. Nosotros, como equipo, buscamos hacer las cosas de manera justa. Lo mismo ocurrió el año pasado en Budapest: dejé que Oscar ganara porque se lo merecía. Si quieren que les devuelva esos tres puntos, adelante. Oscar mereció la victoria en Budapest y yo merecí la victoria en Monza”.

Traducción de Leticia Zampedri