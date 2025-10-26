Lando Norris rompe racha sin victorias en Ciudad de México y lidera el campeonato de F1

Lando Norris rompió una racha de cinco carreras sin ganar el domingo y superó a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, en la lucha por el campeonato de Fórmula Uno al ganar en Ciudad de México.

Piastri partió desde la séptima posición y utilizó un adelantamiento tardío sobre George Russell para terminar quinto, un avance crítico que permitió a Norris tomar solo un punto de ventaja sobre Piastri en la carrera por el campeonato.

La sexta victoria de la temporada para Norris fue su primera vez de regreso en lo más alto del podio desde que ganó el Gran Premio de Hungría a principios de agosto. Más importante aún, Norris aprovechó la reciente caída de Piastri para estrechar la competencia entre compañeros de equipo para destronar a Max Verstappen como campeón mundial.

Norris, quien comenzó desde la pole, inició la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una desventaja de 14 puntos respecto a Piastri en la clasificación de pilotos. McLaren ya aseguró su segundo campeonato consecutivo de constructores y ahora busca poner fin al reinado de cuatro años de Verstappen como campeón mundial de F1 con cualquiera de sus pilotos.

Norris ahora está de nuevo en la cima de la clasificación por primera vez desde la quinta carrera de la temporada, en abril; quedan cuatro carreras en la temporada.

Mientras tanto, Verstappen llegó a Ciudad de México con tres victorias en las últimas cuatro carreras para volver a estar en la contienda por el título. Terminó tercero el domingo, con un coche de seguridad virtual tardío que impidió al piloto de Red Bull adelantar a Charles Leclerc por el segundo lugar.

Verstappen estaba 104 puntos detrás de Piastri hace seis carreras, pero se ha puesto en posición de desafiar por un quinto título consecutivo. Ahora está a 34 puntos del líder.

Oliver Bearman terminó en el cuarto lugar, el mejor de su carrera, para darle a Haas el segundo final entre los cuatro primeros en la historia del equipo.

Próxima carrera La próxima carrera de F1 es el Gran Premio de Brasil el nueve de noviembre. Verstappen ha ganado las dos últimas carreras en Interlagos.