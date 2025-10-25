México celebra su décima carrera de F1 consecutiva con lleno total pese a ausencia de Sergio Pérez

El Gran Premio de México celebrará su décimo aniversario con otra multitud que agotaron las entradas, un logro celebrado por los promotores que temían que la ausencia de Sergio Pérez este año causara un declive.

Se espera que aproximadamente 150.000 personas asistan el domingo al Autódromo Hermanos Rodríguez para ver si el cuatro veces campeón reinante, Max Verstappen puede seguir reduciendo la brecha con Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren en la clasificación de pilotos.

Alejandro Soberón Kuri, fundador y CEO de los promotores Grupo CIE y OCESA, dijo que el hecho de que Pérez no tuviera un asiento esta temporada los obligó a trabajar más para agotar las entradas de la carrera. Los boletos se ponen a la venta casi un año antes y, dado que el piloto mexicano aún estaba con Red Bull en ese momento, hubo una prisa inicial por comprarlos.

Pero cuando Pérez fue despedido al final de la temporada, las ventas se desaceleraron, comentó Kuri el sábado.

“Fue un año interesante para nosotros por la ausencia de Checo que es muy amado por la afición mexicana”, indicó. “Pero sabíamos que teníamos una gran tracción con la comunidad. Les gusta mucho la Fórmula Uno, son conocedores de la F1 y nuevamente, otro lleno total”.

Pérez fue contratado junto a Valtteri Bottas para ser los primeros pilotos del equipo Cadillac F1 que se unirá a la parrilla la próxima temporada, un impulso que ya ha llevado a la venta de al menos una suite adicional para General Motors para la carrera de 2026. Con Pérez esperado de vuelta en la parrilla en la Ciudad de México el próximo año, los promotores están ansiosos por abrir la ventana de ventas de boletos.

“Se vendió al 90% al inicio (cuando Pérez aún tenía escudería) y luego poco a poco llegó al lleno total”, añadió Soberón Kuri. “En tres semanas saldrán a la venta, casi 11 meses antes”.

La carrera está en el calendario de F1 hasta la temporada 2028 y el próximo año tendrá que competir por los dólares de gasto con la Copa del Mundo de fútbol, que se celebrará parcialmente en México.

Práctica final

Norris lideró el campo en la práctica final antes de la clasificación del sábado, superando a Lewis Hamilton de Ferrari y George Russell de Mercedes.

Charles Leclerc de Ferrari fue cuarto y el líder en puntos Piastri de McLaren fue quinto, un lugar por delante de Verstappen.

El piloto de Red Bull ha vuelto a la contienda por un quinto título consecutivo al ganar tres de las últimas cuatro carreras, así como la carrera sprint en el Circuito de las Américas el fin de semana pasado.

Piastri mantiene el liderato en la clasificación de pilotos con 14 puntos más que Norris y 40 sobre Verstappen con cinco carreras restantes. Pero Verstappen estaba 104 puntos detrás de Piastri hace solo cinco carreras.

Repercusiones eliminadas

Se esperaba que McLaren emitiera algún tipo de castigo contra Norris por la forma en que corrió contra Piastri en Singapur, pero el actual líder en puntos reveló que el equipo no dio ningún castigo.

Norris golpeó a Piastri en la primera vuelta en Singapur y McLaren sintió después de una revisión que era evitable y que Norris merecía algún tipo de castigo. Se esperaba que el equipo le diera prioridad a Piastri para elegir el orden de los dos autos al salir de los pits en la clasificación.

Pero Piastri se enredó con Nico Hulkenberg al inicio de la carrera sprint del fin de semana pasado y el contacto lo hizo golpear a Norris, sacando a ambos McLaren de la competencia de ese evento en Texas.

Debido al segundo incidente, Piastri dijo que McLaren llegó a la Ciudad de México con una “página en blanco” mientras ambos pilotos intentan defenderse de Verstappen y darle a McLaren un campeonato de pilotos.

“Creo que hay un grado de responsabilidad de mi parte en el sprint, y estamos comenzando este fin de semana con una página en blanco para ambos", expresó Piastri. "Simplemente vamos a salir y correr y ver quién puede salir en la cima. Las consecuencias del lado de Lando han sido eliminadas. Hay muchos factores involucrados, pero en última instancia, sí, eso es lo que se ha decidido”.

