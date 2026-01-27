Los Bills de Buffalo ascienden al coordinador ofensivo Joe Brady como entrenador en jefe

Los Bills de Buffalo optaron por una solución interna al promover al coordinador ofensivo Joe Brady como su nuevo entrenador en jefe, según informaron el martes dos personas con conocimiento de la decisión a The Associated Press.

Las personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado la contratación de Brady. Una de las personas dijo que Brady acordó un contrato de cinco años para hacerse cargo de un equipo liderado por Josh Allen, un constante ganador que ha logrado todo menos llegar a un Super Bowl.

Brady, de 36 años, acaba de culminar su cuarta temporada en Buffalo y su segunda temporada completa como coordinador. Anteriormente se desempeñó como entrenador de quarterbacks antes de hacerse cargo de la ofensiva después de que Ken Dorsey fuera despedido a mitad de la temporada de 2023.

La promoción de Brady aporta continuidad a Buffalo poco más de una semana después de que Sean McDermott fuera despedido tras un mandato de nueve años.

Brady no tiene experiencia previa como entrenador en jefe en sus ocho temporadas en la NFL. Ingresó a la liga con los Saints de Nueva Orleans, pasando dos temporadas como asistente ofensivo bajo Sean Payton. Dejó a los Saints para asumir como coordinador del juego aéreo LSU, campeón nacional universitario en 2019.

Considerado un candidato emergente para entrenador en jefe, Brady regresó a la NFL al asumir como coordinador ofensivo de los Panthers de Carolina antes de ser despedido a finales de la temporada 2021.

Brady comparte un vínculo con McDermott, ya que ambos jugaron en la universidad William & Mary. Brady jugó como receptor y, al graduarse en 2012, asumió un papel como entrenador de linebackers.

Brady fue el primero en entrevistar para el puesto de los Bills en una búsqueda que comenzó el 21 de enero. Buffalo finalmente se reunió con nueve candidatos en un proceso de entrevistas liderado por el gerente general Brandon Beane que incluyó a Allen. Buffalo fue el décimo y último equipo en tener una vacante de entrenador, y no pudo entrevistar a John Harbaugh, quien fue contratado por los Giants de Nueva York.

Entre los candidatos estaba Brian Daboll, exentrenador de los Giants que fue coordinador ofensivo de Buffalo antes de conseguir el trabajo en Nueva York. Los Bills también entrevistaron al coordinador ofensivo de Jacksonville, Grant Udinski, y a Philip Rivers, mariscal de campo de 44 años, quien retiró su nombre de la consideración tres días después de reunirse con Buffalo.

Bajo la dirección de Brady, la ofensiva de los Bills adoptó un enfoque mucho más equilibrado en parte para aliviar la carga de Allen. Brady también introdujo lo que se conoció como un enfoque "todos comen", compartiendo la riqueza en el juego aéreo, lo que siguió al traspaso del receptor Stefon Diggs a Houston en abril de 2024.

El enfoque funcionó la temporada siguiente, con Allen ganando el premio MVP de la NFL por sus 28 touchdowns por pase (más 12 por carrera) y un mínimo de carrera de seis intercepciones, y un grupo de receptores liderado por las 76 recepciones de Khalil Shakir para 821 yardas.

Esta temporada, la ofensiva de los Bills se ubicó en el cuarto lugar en la NFL en yardas totales y empató en el cuarto lugar en anotaciones. Aunque Buffalo fue criticado por un grupo de receptores mediocre, el corredor de cuarto año James Cook terminó con 1.621 yardas por carrera para convertirse en el primer jugador de los Bills en liderar la NFL en yardas por carrera desde O.J. Simpson en 1976.

Ahora es responsabilidad de Brady llevar a los Bills al siguiente nivel.

En nueve temporadas, McDermott transformó a un perdedor de larga data —poniendo fin a la sequía de 17 años de los Bills en los playoffs en su primera temporada— en una franquicia que se convirtió en el único equipo de la NFL en acudir a la postemporada en cada uno de los últimos siete años.

Buffalo registró 10 o más victorias en cada uno de esos siete años y disfrutó de un período de cinco años como campeones del Este de la AFC antes de acabar 12-5 y terminar en el segundo lugar detrás de Nueva Inglaterra, que se dirige al Super Bowl esta temporada.

En el lado negativo, los Bills se convirtieron en el primer equipo de la NFL en ganar una ronda de playoffs en seis años consecutivos pero no llegar al Super Bowl. Lo más cerca que Buffalo estuvo fueron las apariciones en el juego de campeonato de la AFC en 2020 y 2024, ambas terminando en derrotas en Kansas City.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes