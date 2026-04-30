Flamengo empata a domicilio ante Estudiantes de La Plata y mantiene liderato en la Copa Libertadores

En un vibrante duelo entre tetracampeones de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata igualó el miércoles 1-1 ante Flamengo por la tercera fecha de la fase de grupos del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

El Mengao abrió el marcador con un tanto de Luiz Araújo a los 33 minutos. El Pincha reaccionó en el segundo tiempo y consiguió el empate a los 55 a través de Guido Carrillo.

Flamengo quedó en la cima del Grupo A con siete puntos, dos más que Estudiantes.

La mala noticia para el cuadro carioca fue la baja de Giorgian de Arrascaeta, quien salió de la cancha a los 20 minutos por una lesión en el hombro derecho tras una entrada de Ezequiel Piovi.

Según informó el departamento de prensa de Flamengo, el uruguayo, que aspira jugar su tercer Mundial con la Celeste, fue trasladado a un hospital cercano al estadio donde se diagnosticó una fractura de la clavícula.

“La lesión fue producto de la intensidad de este partido. Lamentamos lo ocurrido”, dijo el asistente técnico José Barros.

Uruguay debutará en la Copa del Mundo dentro de 47 días, el 15 de junio, ante Arabia Saudí en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

En el estadio Jorge Luis Hirschi, de La Plata, el enfrentamiento entre dos clubes históricos de la competición respondió a las expectativas y mantuvo la intensidad hasta el final.

Flamengo, que ganó su cuarta corona en noviembre tras doblegar en la final a Palmeiras, fue mejor en el primer tiempo y se adelantó con un buena jugada colectiva en la que Bruno Henrique desbordó por la banda izquierda y habilitó a Luiz Araújo, que anotó a puerta vacía desde la entrada del área pequeña.

Con el aliento de su hinchada, Estudiantes tomó el control del partido en el período complementario y llegó al empate tras un cabezazo de Facundo Farías, que bloqueó el arquero Agustín Rossi y Carrillo empujó la pelota al fondo de la red.

“Nos faltó estar un poco más finos en las jugadas, pero si hubiera tenido que haber un ganador, éramos nosotros”, dijo el ayudante técnico de Estudiantes, Fernando Machado.

Poco antes de la igualada, el portero Fernando Muslera defendió su arco con una doble intervención ante disparos seguidos de Bruno Henrique y Luiz Araújo.

A los 62, el equipo visitante pidió un penal luego de una caída de Emerson Royal dentro del área. A continuación, se produjo un altercado entre jugadores de ambos equipos, que terminó con la expulsión de los entrenadores Alexander Medina y Leonardo Jardim.

“Creo que fue un lindo espectáculo, con una afición muy hermosa en el estadio. Podemos pelear, pero fue justo, sin cosas desagradables, eso es parte del deporte”, analizó Jorginho, volante de Flamengo.

En el tramo final del compromiso, los dos elencos buscaron el tanto de la victoria, pero los guardavallas fueron protagonistas. Muslera contuvo dos tiros de Pedro, mientras Rossi salvó un intento de Mikel Amondarain.

Cerro Porteño rescata empate ante Palmeiras

Con un gol en contra del arquero Carlos Miguel, Cerro Porteño empató 1-1 ante Palmeiras.

El reparto de puntos no les permitió a los equipos que se midieron en Asunción alcanzar a Sporting Cristal, que encabeza el Grupo F con seis puntos. Palmeiras quedó segundo con cinco y Cerro llegó a cuatro.

El Verdao tomó ventaja a los 33 minutos con la anotación de Jhon Arias, quien anotó tras un centro de Allan.

Cerro Porteño restituyó el empate a los 72 con un disparo desde fuera del área de Juan Iturbe, que golpeó el poste y entró luego de rebotar en la espalda de Carlos Miguel.

En la última jugada del partido, Palmeiras estuvo cerca de llevarse los tres puntos cuando el arquero Alexis Martín Arias realizó una parada decisiva ante un cabezazo a quemarropa de Murilo.

Debutante Platense gana y se ilusiona con clasificación

Platense venció 2-1 a Independiente Santa Fe y sumó su primer triunfo como local en la Copa Libertadores.

El Calamar, que participa por primera vez en una competición internacional tras ganar el Apertura argentino en 2025, se impuso con los goles Tomás Nasif y Mateo Mendía.

Santa Fe descontó en el tiempo agregado a través de Franco Fagúndez.

Platense, que venía de derrotar a Peñarol en Montevideo, llegó a seis puntos en el Grupo E y alcanzó en la punta a Corinthians, que el jueves recibirá a los uruguayos. Santa Fe quedó en la última posición con un entero.

Mirassol también celebró su segundo triunfo en su estreno en la Libertadores al doblegar 2-0 a Always Ready.

El conjunto paulista, que logró su clasificación al certamen tras terminar en el cuarto lugar en su primera participación en el Brasileirao, se adelantó a los 10 minutos con un tiro de Eduardo desde el corazón del área tras un cruzamiento de Alesson.

A pesar de quedar con un jugador menos a los 75 por la expulsión del zaguero Joao Víctor, el León aumentó la diferencia dos minutos después con un tanto de Alesson, que finalizó con un tiro rasante una jugada iniciada por Carlos Eduardo.

Mirassol, que había superado a Lanús en el debut, sumó seis unidades en el Grupo G e igualó en la cima a Liga de Quito y al Granate. Always Ready encajó su tercera derrota consecutiva.

Universidad Católica alcanza a Boca Juniors y Cruzeiro

En Guayaquil, Universidad Católica sorprendió 2-1 a Barcelona.

El equipo chileno golpeó rápidamente con los goles de Fernando Zampedri a los 17 minutos y Clemente Montes a los 22.

Barcelona redujo la diferencia a los 79 por intermedio de Milton Céliz.

Con su segundo triunfo en fila, Católica llegó a seis unidades en el Grupo D e igualó la línea de Boca Juniors y Cruzeiro.

En el encuentro que cerró la jornada, Universitario venció 4-2 a Nacional.

Caín Fara, Alex Valera, Lisandro Alzugaray y José Carabalí anotaron por el equipo peruano.

Por Nacional marcaron Maximiliano Gómez, de penal, y Maximiliano Silvera. El volante Lucas Rodríguez fue expulsado a los 35 minutos por doble amonestación.