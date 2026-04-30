D-backs conectan 4 jonrones y Vargas amplía racha de hits en triunfo 6-2 ante Cerveceros

Nolan Arenado conectó un jonrón de tres carreras, el venezolano Ildemaro Vargas extendió su racha de hits a 22 juegos la noche del miércoles y los Diamondbacks de Arizona vencieron 6-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

Adrian Del Castillo, Corbin Carroll y el dominicano Ketel Marte también conectaron jonrones por los Diamondbacks, y el abridor venezolano Eduardo Rodríguez ponchó a cuatro y permitió cinco hits, dos carreras y cuatro bases por bolas en 4 2/3 entradas.

Vargas pegó un par de sencillos y ahora está empatado con Joe Torre con la tercera racha de hits más larga para comenzar una temporada desde 1940.

Contando el final de la temporada pasada, Vargas ha conectado de hit en 25 juegos seguidos.

Kevin Ginkel (1-1) se acreditó la victoria como relevista con tres ponches y un hit permitido en 1 1/3 entradas.

Brice Turang y el venezolano Luis Rengifo tuvieron dos hits cada uno por los Brewers.

Brandon Sproat (0-2) lanzó 4 1/3 entradas, en las que permitió seis hits y cuatro carreras, y ponchó a cinco. ___

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