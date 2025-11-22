Mitchell anota 32, Garland suma 20 en su regreso y Cavaliers vencen 120-109 a Pacers en la Copa NBA

Donovan Mitchell anotó 32 puntos, Darius Garland sumó 20 en su regreso a la alineación de Cleveland y los Cavaliers se alejaron en la segunda mitad para lograr una victoria de 120-109 sobre los Pacers de Indiana en un partido de la Copa NBA el viernes por la noche.

Fue el primer encuentro entre los equipos desde que los Pacers eliminaron a los Cavaliers, que eran los primeros sembrados, en cinco juegos en las semifinales de la Conferencia Este de la temporada pasada.

Evan Mobley añadió 22 puntos y 12 rebotes para los Cavaliers, quienes mejoraron a 2-1 en el Grupo A del Este.

Andrew Nembhard logró un récord personal de 32 unidades para Indiana, plagada de lesiones, que cayó a 0-2 en el grupo. Pascal Siakham sumó 26 tantos y nueve rebotes, y Bennedict Mathurin anotó 21 puntos.

Los finalistas de la NBA del año pasado tienen un récord de 2-14 y les faltan seis jugadores. Indiana ha perdido nueve de sus últimos diez encuentros.

Garland se perdió cinco juegos debido a una contusión en el dedo gordo del pie izquierdo que fue reparada quirúrgicamente en junio.

El base, dos veces All-Star, jugó 26 minutos y anotó 18 puntos en la primera mitad. Terminó con cinco de 12 en tiros de campo, incluidos tres triples, y acertó los siete tiros libres que intentó.

Los Cavaliers lideraban 62-55 al medio tiempo antes de realizar una racha de 21-9 en un lapso de cuatro minutos en el tercer cuarto para tomar el control. Jalen Tyson anotó ocho de sus 14 puntos durante la racha, lo que aumentó su ventaja a 16 a mitad del período.

La mayor ventaja de Cleveland fue de 103-81 con un triple de Mitchell al inicio del último cuarto. Fue la novena vez en 15 juegos esta temporada que el base All-Star ha anotado al menos 30 puntos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes