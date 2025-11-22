Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Nic Claxton logra su 1er triple-doble en la NBA y Nets vencen a Celtics

AP Noticias
Viernes, 21 de noviembre de 2025 22:48 EST
NETS-CELTICS
NETS-CELTICS (AP)

Nic Claxton totalizó 18 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias para su primer triple-doble en la NBA, y los Nets de Brooklyn vencieron el viernes 113-105 a los Celtics de Boston para conseguir su primera victoria en la Copa NBA.

Michael Porter Jr. anotó 33 puntos, mientras que Noah Clowney aportó 19 para ayudar a que Brooklyn rompiera una racha de nueve derrotas consecutivas contra Boston. Los Nets mejoraron a 3-12 en general y a 1-2 en la Copa NBA.

Jaylen Brown lideró a los Celtics con 26 puntos, pero se limitó a jugar 32 minutos debido a problemas de faltas. Neemias Queta sumó 16 puntos y 12 rebotes pero Boston cayó a 8-8 en general y a 1-2 en la Copa.

El intento de remontada de los Celtics sufrió un duro golpe cuando Brown cometió su quinta falta con 5:52 minutos restantes en el tercer cuarto. El entrenador de Boston, Joe Mazzulla, desafió, la decisión, pero ésta se ratificó.

_____

Relacionados

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in