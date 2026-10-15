Filis traen de vuelta a Mattingly como piloto. El cuerpo técnico paga el fracaso final

Dave Dombrowski creía tanto en Don Mattingly que le dijo al mánager interino, tras la eliminación de los Filis de Filadelfia, que era el principal candidato para quedarse con el puesto de manera permanente en 2027.

Aun así, el presidente de operaciones de béisbol del equipo quería explorar otras opciones, por si acaso.

Después de consultar a otros posibles candidatos —incluido recibir una negativa por segunda vez este año del exmánager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora— Dombrowski tuvo buenas noticias para Mattingly durante el fin de semana: él era el mánager.

“La primera vez que se le ofreció el trabajo a alguien fue el sábado, cuando se lo ofrecí a Don”, señaló el jueves Dombrowski.

Filadelfia le dio a Mattingly un contrato de dos años incluso después de un desplome al final de la temporada que casi le cuesta al equipo un puesto en los playoffs. Los Filis estuvieron a punto de desperdiciar una ventaja de cuatro juegos por un comodín en la última semana de la temporada regular y luego perdieron en tres partidos ante los Bravos de Atlanta en la Serie de Comodines de la Liga Nacional.

Mattingly sí terminó con marca de 79-55 y se ganó el respeto de un equipo veterano que, en gran medida, presionó para que regresara tras su ascenso desde coach de banca, luego de que Rob Thomson fuera despedido en abril.

El núcleo de los Filis —Bryce Harper, Kyle Schwarber, J.T. Realmuto, Zack Wheeler y Aaron Nola— ha llegado a los playoffs cinco años seguidos y promedió 91 victorias por temporada durante ese tramo.

Simplemente no han ganado la Serie Mundial.

Se avecinan muchos cambios —Dombrowski abordó varios durante una conferencia de prensa de cierre de temporada de 60 minutos— pero la constante estará en el dugout.

Dombrowski, de 70 años, entra en el último año de su contrato en 2027, pero espera continuar más allá de eso con los Filis.

De Trea Turner esperan más. Bateó para .242 con un OPS de .675 y cometió 21 errores en el campocorto, la peor cifra de la liga, en su cuarta temporada con los Filis. Se fue de 10-1 en los playoffs y todavía le quedan siete años de su contrato de 300 millones de dólares por 11 temporadas, lo que prácticamente lo vuelve inamovible en el mercado de cambios.

El equipo despidió al coach de bateo Kevin Long y al coach de infield Bobby Dickerson.

Contrataron al exmánager de los Mets, Carlos Mendoza, como su nuevo coach de infield y coach de tercera base. Mendoza fue despedido por los Mets en junio.

También firmaron al relevista zurdo Tim Mayza y los Phillies acordaron un contrato de un año por 2,75 millones de dólares. Tuvo una efectividad de 3.48 en 67 1/3 entradas en su primera temporada con los Phillies. Incluso abrió seis juegos como “opener”.

Por otra parte, el antesalista Alec Bohm es elegible para la agencia libre, al igual que el segunda base venezolano Luis Arraez. Bohm terminó la temporada con una racha encendida y finalizó con 88 carreras impulsadas y un OPS de .698.

Los Filis tienen al cotizado prospecto de cuadro interior Aidan Miller autorizado para jugar y listo para competir por un lugar en el roster después de que se perdió la mayor parte de 2026 por una lesión en la espalda.

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