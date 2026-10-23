Muere Todd Benzinger, integrante de los Rojos campeones de la Serie Mundial de 1990

Todd Benzinger, integrante de los Rojos de Cincinnati que se coronaron en la Serie Mundial de 1990 ha fallecido. Tenía 63 años.

Los Rojos anunciaron el jueves que Benzinger murió un día antes.

Benzinger jugó nueve temporadas en las Grandes Ligas, incluidas tres con los Rojos entre 1989 y 1991, periodo que abarcó esa carrera hacia el título.

En su comunicado, el equipo señaló que Benzinger “será recordado con gran cariño y gratitud por su lugar en uno de los capítulos más memorables en la historia de los Rojos”. Destacó su participación habitual en múltiples actividades como la Reds Caravan, el Reds Fantasy Camp, el programa Reds Legends Remember y el Redsfest.

“Los fanáticos de los Rojos recordarán para siempre a Todd por atrapar el último out de la Serie Mundial de 1990, pero quienes tuvimos el privilegio de conocerlo recordaremos mucho más”, aseveró Rick Walls, director general del Museo y Salón de la Fama de los Rojos. “Todd se mantuvo cercano a la comunidad de Cincinnati y fue un gran amigo del Salón de la Fama y Museo de los Rojos, participando generosamente en nuestros eventos y compartiendo su tiempo con los aficionados.

"Extrañaremos su amistad, su amabilidad y su presencia en nuestra comunidad”.

Benzinger debutó en las Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston en 1987 y también tuvo etapas con los Reales de Kansas City, los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco. Su última temporada en las mayores fue la de 1995.

Benzinger también trabajó como manager de Dayton, de Clase A, en 2009-10, y se había mantenido activo en el béisbol juvenil en New Richmond, Ohio, donde cursó la secundaria.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes