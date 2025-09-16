Filis aseguran segundo título consecutivo del Este de la Liga Nacional

Un Bryce Harper sin camiseta vertió una botella de champán sobre su cabeza, disfrutando del segundo título consecutivo de la División Este de la Liga Nacional de los Filis de Filadelfia.

Kyle Schwarber celebró bebiendo cerveza de una manguera mientras sus compañeros alimentaban el dispositivo en medio de un oscuro vestuario de visitantes después de que los Filis remontaran la noche de lunes para una dramática victoria 6-5 en 10 innings sobre los Dodgers de Los Ángeles.

"Hay que disfrutar esto", dijo Schwarber más tarde, fumando un grueso cigarro. "Esto no sucede todo el tiempo".

Los Filis esperan que esto continúe durante todo octubre mientras persiguen la tercera corona de la Serie Mundial de la franquicia y la primera desde 2008.

"Estamos jugando muy buen béisbol en este momento y sólo tenemos que seguir adelante y seguir entendiendo que tenemos una visión más amplia", dijo Harper. "Tenemos cosas en mente que queremos ganar".

Filadelfia ya había asegurado su cuarta aparición consecutiva en los playoffs de la Liga Nacional el domingo, cuando los Gigantes de San Francisco perdieron ante los Dodgers.

Y con los Mets de Nueva York, que ocupan el segundo lugar, inactivos el lunes, los Filis necesitaban una victoria para convertirse en el primer campeón de división en las mayores esta temporada. Desperdiciaron tres ventajas de una carrera antes de finalmente superar a los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, para su novena victoria en 11 juegos, abriendo una ventaja de 12 juegos y medio sobre los Mets en la División Este de la Liga Nacional con 11 por jugar.

Filadelfia apenas había conectado un hit —el jonrón número 53 de Schwarber— hasta la séptima entrada. Pero luego Weston Wilson y Harper despacharon jonrones mientras Filadelfia remontaba contra los campeones defensores de la Serie Mundial.

"Son simplemente fuertes y resilientes", dijo Rob Thomson, el mánager de los Filis, sobre su equipo. "Siguen luchando y estoy orgulloso de ellos. Este es un grupo realmente especial".

Después de que Max Muncy de los Dodgers se retirara con un rodado para terminar el juego, los Filis se reunieron cerca del montículo para celebrar. Posaron para una foto en el campo mientras los fanáticos vestidos de rojo vitoreaban detrás de su dugout en el Dodger Stadium.

Luego comenzó la fiesta.

Fue la conquista de la división más temprano en la historia de los Filis, dos días antes que el equipo de 2011 que ganó el Este de la Liga Nacional el 17 de septiembre. Este equipo lo logró en el juego 151, el segundo más rápido detrás de esos Filis de 2011 que lo hicieron en el juego 150.

Filadelfia (90-61) encadenó tres temporadas consecutivas de 90 victorias por tercera vez en la historia de la franquicia.

"Siento que hemos hecho un gran trabajo este año", dijo Schwarber. “Hemos tenido muchas lesiones importantes y simplemente tenemos esa mentalidad de que siguiente hombre responde. Sentí que los muchachos subieron, dieron un paso adelante de inmediato y hicieron el trabajo. Así es como se ganan los juegos importantes.

Desde la fecha límite de cambios del 31 de julio, los Filis tienen marca de 29-14.

Perdieron al as derecho Zack Wheeler cuando ingresó a la lista de lesionados hace un mes con un coágulo de sangre en su hombro derecho. Wheeler tenía un récord de 10-5 con una efectividad de 2.71 en 24 aperturas cuando fue marginado, pero la profundidad del pitcheo de Filadelfia ha permitido al equipo absorber una pérdida tan grande.

Otro factor que ayudó fue la adquisición del cerrador dominicano Jhoan Durán y el jardinero central Harrison Bader de Minnesota en la fecha límite de cambios.

"Somos un poco diferentes de lo que hemos sido en el pasado", dijo Thomson. "Podemos hacer algunas cosas. Vamos a batear mucho, pero también podemos jugar un poco con los fundamentos para ganar juegos. Es un buen equilibrio".

El estelar torpedero Trea Turner (distensión en el tendón de la corva derecho) y el tercera base Alec Bohm (inflamación en el hombro izquierdo) están ambos en la lista de lesionados. Thomson dijo que Bohm podría regresar más tarde esta semana en Arizona, mientras que Turner podría reaparecer a tiempo para la última serie de la temporada regular en casa.

La victoria convirtió a Thomson en el tercer manager en la historia de la franquicia en ganar títulos de división consecutivos, uniéndose a Charlie Manuel (2007-11) y Danny Ozark (1976-78). Thomson es el cuarto manager en la historia de las Grandes Ligas en llegar a la postemporada en cada una de sus primeras cuatro temporadas completas. Entre los otros tres está el manager de los Dodgers, Dave Roberts.

"No me siento de 62 años en este momento", dijo Thomson. "Los últimos cuatro años han sido los más divertidos que he tenido en el béisbol. Es por los muchachos. Se divierten mucho".

