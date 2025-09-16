Herbert y una sólida defensiva llevan a Chargers a victoria 20-9 sobre Raiders

Justin Herbert pasó para 242 yardas y dos touchdowns, liderando a los Chargers a una victoria de 20-9 sobre los Raiders el lunes por la noche y dando al entrenador de Los Ángeles, Jim Harbaugh, una victoria sobre el entrenador rival de Las Vegas, Pete Carroll.

Sin embargo, los Chargers perdieron al ala defensiva Khalil Mack por una lesión en el codo izquierdo al final del primer cuarto. Fue al vestuario, pero regresó con el brazo en cabestrillo.

Herbert también lideró a los Chargers en yardas por tierra con 31. Sus dos pases de touchdown fueron para Quentin Johnson y Keenan Allen, quien regresó al equipo con un contrato de un año después de jugar la temporada pasada en Chicago.

Fue la defensiva de Los Ángeles la que asfixió a los Raiders, limitándolos a 218 yardas totales. El apoyador Daiyan Henley marcó el tono desde la primera jugada con una intercepción, y también registró 10 tacleadas que incluyeron dos para pérdida de yardas y una captura. También desvió dos pases.

Para los Raiders (1-1), Geno Smith lanzó tres intercepciones mientras completaba 24 de 43 pases para 180 yardas. Ashton Jeanty, seleccionado sexto en el draft de este año, ganó 43 yardas en 11 acarreos y tiene 81 yardas en dos juegos.

Esta victoria coloca a los Chargers (2-0), que abren esta temporada con tres juegos consecutivos contra oponentes divisionales, en la cima de una AFC Oeste que ha pertenecido a Kansas City desde 2016. Los Ángeles está haciendo una reclamación temprana en una división en la que los Chiefs han comenzado con un 0-2.

