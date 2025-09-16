Perdomo y Gallen ayudan a Diamondbacks a acercarse a playoffs con victoria 8-1 sobre Gigantes

El dominicano Geraldo Perdomo se fue de 3-3 con un doble, un triple y dos carreras impulsadas, Zac Gallen lanzó seis entradas sin complicaciones y los pujantes Diamondbacks de Arizona vencieron 8-1 a los Gigantes de San Francisco el lunes por la noche.

Arizona, que ha ganado tres consecutivos y 12 de los últimos 18, se movió medio juego por delante de San Francisco para ocupar el tercer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional, a solo juego y medio de los Mets de Nueva York, que no jugaron, por el último comodín de la Liga Nacional.

Gallen (12-14) permitió una carrera y dos imparables con seis ponches.

El sencillo de dos carreras del venezolano Ildemaro Vargas le dio a los Diamondbacks una ventaja de 3-1 en una sexta entrada de seis carreras. Jordan Lawlar conectó un doble impulsor, James McCann pegó un jonrón de dos carreras y Perdomo añadió un triple productor para poner la pizarra 7-1.

Perdomo también recibió dos bases por bolas en una noche perfecta en el plato desde la posición de primer bate.

Los Gigantes solo lograron dos imparables, igualando su mínimo de la temporada en una derrota el 29 de julio ante Pittsburgh, y perdieron por cuarta vez en cinco juegos.

Por los Gigantes, los dominicanos Willy Adames de 4-0, Rafael Devers de 4-0; y el puertorriqueño Heliot Ramos de 3-0.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 3-3 con una anotada y dos empujadas, Ketel Marte de 4-0; los venezolanos Gabriel Moreno de 3-0 con una anotada e Ildemaro Vargas de 4-1 con dos remolcadas.

