Judge llega a 49 jonrones y Stanton pega cuadrangular de 3 carreras; Yankees vencen 6-1 a Orioles

Aaron Judge conectó su 49no jonrón, Giancarlo Stanton disparó un bambinazo de tres carreras y los Yankees de Nueva York se apoyaron en el pitcheo dominante de Carlos Rodón para derrotar el sábado 6-1 a los Orioles de Baltimore.

Nueva York se acercó a dos juegos de Toronto, el primer lugar en la División Este de la Liga Americana. Los Azulejos cayeron ante Kansas City.

Tanto los Yankees como los Azulejos tienen siete juegos restantes, y Toronto tiene el criterio de desempate a su favor.

Stanton puso a Nueva York arriba 3-0 en la primera entrada con el cuadrangular número 450 de su carrera, y Judge desapareció la pelota al iniciar la tercera.

Ambos batazos fueron contra Tomoyuki Sugano (10-9), quien hizo 87 lanzamientos en tres innings estresantes antes de ser relevado.

Con una ventaja temprana, Rodón (17-9) tuvo poca dificultad para alcanzar un récord personal en victorias. El zurdo de 32 años toleró una carrera y cuatro hits en siete entradas, caminó a uno y ponchó a ocho.

Coby Mayo conectó un doble impulsor de la única carrera de los Orioles en la séptima.

Los Orioles, plagados de lesiones y en último lugar, igualaron un récord indeseable las Grandes Ligas en la séptima entrada, cuando el boricua José Espada entró a lanzar. Es el 70mo pelotero utilizado por Baltimore esta temporada, igualando la marca establecida por los Marlins de Miami en 2024.

Por los Orioles, el dominicano Jorge Mateo de 3-0.