Filis anotan 8 carreras en la 9na entrada y remontan 14-9 ante Nacionales

El jonrón de tres carreras de Bryson Stott destacó la explosión de ocho anotaciones de Filadelfia en la novena entrada y los Filis remontaron para vencer la noche del martes 14-9 a los Nacionales de Washington.

Con desventaja de 8-6 al comenzar la parte alta de la novena, Brandon Marsh conectó un jonrón de dos carreras que empató el juego ante Brad Lord (5-1) con dos outs. Después de que Bryce Harper y el bateador emergente Derek Hill pegaron sencillos, Stott disparó un enorme jonrón de 403 pies hacia el jardín derecho. El panameño Edmundo Sosa añadió un doble de dos carreras y Trea Turner aportó un sencillo impulsor para completar la remontada.

Luis García Jr., de Washington, conectó un jonrón en la parte baja para establecer la diferencia final.

Orion Kerkering (4-0) trabajó una entrada y permitió tres carreras, pero aun así se acreditó la victoria.

El drama de la novena entrada coronó dos últimos innings frenéticos.

El venezolano Jorbit Vivas, de Washington, conectó un jonrón de tres carreras en la parte baja.

El abridor venezolano de los Filis, Jesús Luzardo, lanzó 6 2/3 entradas, permitiendo cinco carreras con seis hits y tres bases por bolas. Igualó su máximo de carrera con 13 ponches.

El relevista de múltiples entradas Zack Littell permitió dos carreras con cinco hits en cuatro innings por Washington.

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